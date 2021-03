Droga nella cassetta postale, arrestato spacciatore. VIDEO

Droga nella posta, l’accaduto

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in corso Secondigliano un giovane. Dopo aver ricevuto una banconota da un uomo, si è diretto in via Duca degli Abruzzi per entrare in uno stabile da cui, poco dopo, è uscito. Gli agenti hanno finanche notato che era ritornato dalla persona in attesa alla quale ha consegnato qualcosa.

La scoperta

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di una stecca di hashish e di 170 euro. Nell’androne dell’edificio da cui era uscito l’uomo hanno rinvenuto, occultate in un vano ricavato dietro una cassetta postale, altre 3 stecche della stessa sostanza del peso di 5 grammi circa e 7 bustine con 8 grammi circa di marijuana.

Raffaele Sichenz, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze. L’ acquirente è stato segnalato amministrativamente.

VIDEO: https://youtu.be/iD_asCldcmY