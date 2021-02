Droga sotto la calce. Carabinieri arrestano 2 puscher

Nascondevano la droga sotto la calce. Beccati dai carabinieri ora sono in carcere.

Droga nascosta. La rivelazione dei carabinieri

I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Carmine Petito (33enne) e Gaetano Pecoraro (22enne), entrambi di Casandrino e già noti alle forze dell’ordine.

La dinamica

I due, all’interno di un appartamento del complesso residenziale “Parco San Tammaro” di via Galileo Galilei, avevano dato vita ad una fiorente “piazza di spaccio”. Lì i clienti, dopo aver lasciato il proprio denaro davanti alla porta di ingresso dell’abitazione, venivano riforniti della sostanza stupefacente che i complici tenevano occultata in uno sgabuzzino nel seminterrato del palazzo. I carabinieri, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti allarmati del continuo via vai di persone sono riusciti a documentare l’attività di spaccio e a trovare la droga, nascosta in un secchio per edilizia, coperta dalla calce.

L’arresto

I carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina pura e 40 grammi hashish, già suddivisa in dosi, vario materiale per la pesatura ed il confezionamento e 500 euro in contanti. Gli arrestati sono stati condotti al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.