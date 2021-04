Drusilla Gucci: chi è, biografia, vita privata e Isola dei Famosi 2021

Drusilla Gucci, conosciuta dal pubblico per esser stata una concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi, la scorsa settimana è stata eliminata al televoto. Il pubblico ha scelto di far rimanere sull’Isola il naufrago Andrea Cerioli, probabilmente anche a causa delle continue richieste da parte di Drusilla di voler tornare a casa. Il cognome parla da sé, è infatti la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore del noto marchio di moda. Una carriera, la sua, che non segue le orme della famiglia. Ama viaggiare e adora gli animali. Scrive molto e pratica l’equitazione.

Chi è Drusilla Gucci

Nome: Drusilla Gucci

Nome Completo: Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci Ludolf

Segno Zodiacale: Ariete

Età: 27 anni

Data di nascita: 2 aprile 1994

Luogo di nascita: Firenze

Profilo Instagram Ufficiale: @_drusillagucci

Biografia

Figlia di Umberto e Stefania Gucci, è quindi la pronipote del fondatore del marchio Gucci: lo stilista Guccio Gucci. Laureata in letteratura, nel 2020, sembra non aver voglia di proseguire le orme della famiglia. Molto sensibile e riflessiva, Drusilla ama leggere e scrivere poesie.

Vita privata

Drusilla Gucci ha 27 anni e un cognome molto importante da portare avanti. È nata a Firenze e, sin da piccola, ha mostrato l’amore verso gli animali. All’età di sei anni ha iniziato a praticare equitazione. Ha partecipato all’edizione attualmente in onda del reality L’Isola dei Famosi, è stata eliminata la scorsa settimana dopo vari appelli fatti durante la diretta del programma, dove ha sostenuto più volte di voler tornare a casa. Drusilla risulta single.

Lavoro e Carriera

Drusilla non lavora nell’azienda di famiglia, visto che la Gucci Group non è più controllata dalla famiglia e il marchio è passato alla Holding Francese Kering. In ogni caso, la sua passione non è mai stata legata al mondo della moda. Ama la lettura e la scrittura. Il suo desiderio è quello di scrivere dei libri.

Isola dei Famosi 2021

Drusilla Gucci è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino, inviato speciale in Honduras. Tra gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Drusilla è la prima volta che partecipa a un reality show e bisogna ammettere che, nonostante il suo fisico molto esile, se l’è cavata alla grande. È stata eliminata al televoto contro Andrea Cerioli. La sua passione per gli animali le ha fatto più volte dichiarare che se fosse uscita vincitrice dal reality avrebbe donato il montepremi a un’associazione animalista.