Drusilla Gucci, chi è? Papà, parentela, figlia di, dove vive, Isola dei famosi

Drusilla Gucci, il cui nome all’anagrafe è Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci Ludolf, ha 26 anni ed è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, ma soprattutto, è la pronipote del famoso stilista Guccio Gucci. É una ragazza venuta alla ribalta grazie alla sua partecipazione al reality show dell’Isola dei Famosi andato in onda nel marzo del 2021. É laureata in Ligue e Letterature Straniere e sta attualmente conseguendo un master in Garden Design.

Ha una grande passione nei confronti degli animali. Ama fare equitazione, uno sport che pratica da quando ha sei anni, e si definisce molto determinata e tenace. Adora molto il Natale fin da quando è piccolina, perchè l’atmosfera delle luci e delle feste la fa tornare sempre un po’ bambina.

La vita privata di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci si è fidanzata dall’estate 2021 con Francesco Chiofalo. La loro love story è stata dichiarata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Grazie ad un intervento della madre in Studio, abbiamo scoperto i suoi gusti. Le piacciono gli uomini primitivi, ovvero quelli muscolosi, ma che hanno cervello. Drusilla ha avuto nella sua vita diversi fidanzati ed è rimasta single sempre per poco tempo, e la sua storia d’amore più lunga è durata 5 anni. Nel tempo si è vociferato un suo flirt con il cantante dei Maneskin, Damiano. Voci prontamente smentite dalla ragazza che ha rivelato come tra lei e Damiano non ci sia mai stato nulla.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Nella nuova edizione del Reality Show, condotta da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino inviato speciale, partecipa come concorrente venendo eliminata al televoto dopo poco più di un mese contro Andrea Cerioli. Lei, che è nuova nel mondo dei reality, ha la possibilità di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Ha sempre dichiarato di essere una ragazza che ha paura di rimanere isolata e di non riuscire a vivere in armonia con il gruppo.

Nella prima puntata va subito in nomination contro il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Entrambi facevano parte della squadra dei Rafinados, che ha perso l’immunità contro quella dei Burions. Grazie al televoto da casa, riesce a salvarsi e piano piano riesce a conquistarsi la simpatia dei naufraghi, riuscendo a scampare alla nomination della seconda puntata. Il risentimento di alcuni suoi compagni sull’isola era scaturito da un battibecco nella prima settimana contro Akash Kumar. Il ragazzo, infatti, l’aveva rimproverata dicendole di non rivolgersi a lui con tono arrogante, ma in maniera adeguata. Nella terza puntata esplode la sua personalità: con il gruppo dei Rafinados conquista l’immunità e si mette in mostra in una prova di velocità ed equilibrio. La sua integrazione sembra andare per il meglio, anche se finisce con il litigare con la sua amica Miryea. Confessa anche ai suoi compagni di sentire strane presenze nella notte e di essere entrata a contatto con il mondo dell’aldilà. Alla puntata del 12 aprile viene eliminata al televoto contro Andrea Cerioli. Lei è felice di uscire e di tornare a casa, anche per non mettere a repentaglio le sue condizioni fisiche e il suo peso, che ha toccato i 43 chili.