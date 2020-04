Duffy, rapita, drogata e violentata: vi racconto l’orrore

La cantante Duffy dopo aver rivelato a febbraio di essere stata rapita e violentata, racconta nei dettagli il calvario che l’ha allontanata dalla musica per 10 anni.

Fino ad ora la 35enne artista gallese, portata al successo nella prima decade degli anni 2000, poi scomparsa dalle scene, non aveva mai rilasciato interviste né approfondito quello che le era successo.

Lo fa in un lunghissimo post pubblicato sul suo sito personale, in cui racconta a cuore aperto, e non senza paura, l’orrore di cui è stata vittima “Era il giorno del mio compleanno, sono stata drogata prima dentro un ristorante, poi per quattro settimane. Mi hanno portata in un paese straniero “, scrive Duffy nel lungo post intitolato ‘La quinta casa’, pubblicato sul suo sito. “Sono stata portata in una stanza d’albergo dove lui (la cantante non rivela mai il nome del suo carnefice) mi ha violentata. Ricordo il dolore e il tentativo di restare cosciente durante quelle settimane”

Duffy racconta il calvario del rapimento e stupro di cui è stata vittima. E che l’ha allontanata da tutto per 10 anni. “Non so come ho avuto la forza di sopportare quei giorni, ho sentito la presenza di qualcosa che mi ha aiutato a rimanere in vita”. Il mio carnefice, dopo avermi violentata una prima volta, mi ha drogata a casa mia per quattro settimane, tenendomi prigioniera. Non ricordo se mi abbia violentata lì durante quel periodo. In seguito, ero come uno zombie, e avevo paura di andare dalla polizia. Temevo che se qualcosa fosse andato storto, sarei morta perché lui mi avrebbe uccisa”.

Duffy racconta l’esperienza dolorosa dello stupro e della prigionia cui è stata sottoposta in passato: “La prima persona cui ho raccontato la mia storia è stata una psicologa, mesi dopo, uno dei maggiori esperti nel Regno Unito di traumi complessi e violenza sessuale. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta. Ha imparato a conoscermi e a navigare dentro di me. Lo ha fatto molto delicatamente. Non riuscivo a guardarla negli occhi per le prime sedute, il contatto visivo era qualcosa con cui ho lottato in tutti questi anni”

“Ci è voluto così tanto tempo per parlare perché dopo essere stata violentata e tenuta prigioniera, sono fuggita”, scrive la cantante gallese Duffy sul suo sito personale, raccontando la terribile esperienza dello stupro e della prigionia che l’hanno portata lontana da tutto per 10 anni. ‘Mi sono trasferita cinque volte in tre anni, non sentendomi mai al sicuro dallo stupratore, sono stata in fuga per così tanto tempo. Oggi ho trovato un posto dove vivere, la quinta casa. Qui ho trascorso anni solitari per trovare la stabilità per recuperare, ma avevo finalmente smesso di correre e trasferirmi. Sentivo che nella quinta casa ero al sicuro. Adesso sono al sicuro. ”

“La mia storia racconta dolore e di questi tempi molti hanno bisogno del contrario. Ma le mie parole spero servano di distrazione e diano conforto per uscire dall’oscurità a chi ha vissuto una esperienza come la mia. Viviamo in tempi difficili, così bui che non accadevano dalla seconda guerra mondiale. Grandi cambiamenti ci saranno da questa crisi globale e condivisa, una rinnovata comprensione e maggiore apprezzamento delle libertà e della connessione umana. Ma nulla può consolare la perdita, soli il tempo…Ricordo le parole di Maya Angelou che una volta disse: ‘Non c’è agonia più grande che portare una storia non raccontata dentro di te’, per questo voglio condividerla con voi”

“Ho pubblicato le parole che ho scritto, poche settimane fa, perché ero stanca di nascondermi. Non sentirsi mai liberi. Tenevo la mia storia come un oscuro segreto che mi faceva sentire triste e sola. Nascondendomi, non parlando, stavo permettendo allo stupro di diventare un compagno. In passato ho anche pensato di cambiare paese, nome, per lasciarmi il passato alle spalle. Cambiare identità, aspetto, fidanzato, amicizie, lavoro e farmi dimenticare per sempre”

“Lo stupro mi ha privata dei miei diritti umani, di poter vivere una vita autonoma, lontana dalla paura. Ha già rubato un terzo della mia vita. Mi ha allontanata da tutto e tutti. Collaboratori, produttori, agenti, la mia etichetta, la troupe: tutti quelli con cui lavoravo. E tutti i miei affetti”

“Dopo quello che mi è accaduto, mi terrorizzava pensare di poterne parlare apertamente. Non avevo ancora formato una famiglia e raccontare al mondo quello che era successo pensavo potesse nuocere terribilmente al mio futuro. Pensavo che la divulgazione pubblica della mia storia avrebbe distrutto completamente la mia vita, ma in realtà nascondere la mia storia stava distruggendo la mia vita molto di più. Non cantare mi stava uccidendo. Quindi, devo solo essere forte, rivelarla e affrontare tutte le mie paure a testa alta”

