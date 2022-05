È  finalmente arrivato il momento di Vinicius

In questa stagione calcistica una delle sfide che ci ha regalato più emozioni , con siti di scommesse come 1 bet costretti ad aggiornare continuamente le quote offerte, grazie all’incertezza dell’incontro, è stata quella tra Real Madrid e Manchester City, stupenda semifinale di Champion League.

Senza dubbio uno dei protagonisti di questo incontro che è durato 180 minuti più i supplementari disputati nel match di ritorno al Santiago Bernabeu, è stato l’attaccante Vinicius autore di una rete meravigliosa segnata in Inghilterra.

L’esterno sinistro ha solamente 22 anni ma ha già dimostrato di essere in possesso di numeri sensazionali, riuscendo così a sfruttare dribbling e accelerazioni in modo da mandare in crisi le difese avversarie, che difficilmente riescono a fermarlo senza commettere fallo.

Dal Brasile all’Europa

Molti calciatori brasiliani dimostrano durante l’adolescenza grandi qualità, ma poi crescendo alcuni subiscono la pressione e se riescono a fare il grande salto nel calcio europeo, rischiano di deludere le aspettative o di non soddisfarle del tutto.

Vinicius si è messo in mostra nel settore giovanile del Flamengo, entrando a far parte del club solamente a 5 anni, vestendo la maglia rossonera fino al 2018, con solamente una stagione disputata in prima squadra.

Le sue qualità hanno impressionato i dirigenti del Real Madrid che sono stati abili a superare la concorrenza decidendo di puntare su di lui nonostante all’epoca era ancora minorenne, motivo per cui i Blancos hanno dovuto aspettare che Vinicius diventasse maggiorenne prima di autorizzare il trasferimento internazionale.

Con il club rubonegro, nonostante la giovane età ha realizzato 14 reti in 69 presenze.

Il sogno Real Madrid

Per Vinicius l’arrivo al Real Madrid è paragonabile sicuramente ad un sogno, dato che appena maggiorenne ha avuto la possibilità di allenare e giocare con grandi campioni in una di quelle squadre che ha fatto la storia del calcio mondiale.

Arrivato in Spagna nel 2018 viene presentato al Santiago Bernabeu riuscendo fin da subito ad appassionare i nuovi tifosi. Inizialmente viene aggregato alla squadra B ma l’esordio con i grandi avviene neanche un mese dopo il suo debutto, entrando nei minuti finali di una partita importante come può essere il derby contro l’Atletico.

La prima rete arriva il 3 Novembre nel successo interno contro il Valladolid.

Uno dei punti più altri della sua carriera è la rete segnata contro i rivali del Barcellona nel classico del 1 Marzo 2020, terminato con la vittoria casalinga dei Blancos per 2 a 0. Alla fine della stagione vince il suo primo campionato.

Il 6 Aprile del 2021 segna la prima doppietta in Champions League, diventando il brasiliano più giovane a realizzare una doppietta nella competizione.

Dopo alcune frizioni,secondo cui Vinicius e Benzema soprattutto non andavano d’accordo arrivando persino ad un litigio molto acceso, l’attaccante brasiliano sta dimostrando tutto il suo talento, responsabilizzato maggiormente con l’arrivo sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti. In questa stagione dopo aver vinto la Liga, Vinicius ha la possibilità di alzare al cielo la Champions League in una sfida molto interessante contro il Liverpool, fissata in calendario il 28 maggio.

Futura stella del Brasile

Vinicius sta facendo faville anche in nazionale, candidandosi a prendere per molti anni l’eredità di un campione con Neymar. Fin dalle selezioni giovanile il giocatore è stato un valore aggiunto per il Brasile vincendo già con l’under 17 il campionato sudamericano del 2017, competizioni dove è stato premiato sia come capocannoniere, sia come migliore giocatore del torneo.

Nel 2018 esordisce nell’Under 20 prima di essere convocato nell’agosto del 2019 nella nazionale maggiore. Il suo primo gol in maglia verdeoro è arrivato due mesi fa, nel marzo del 2022 nella sfida valida per le qualificazioni a Qatar 2022 dove si affrontavano Brasile e Cile.

I tifosi brasiliani sperano che le prestazioni di Vinicius, insieme a tutta la squadra, siano utili per vincere il 6 mondiale della Storia, e vista la qualità dei giocatori presenti in rosa, questo desiderio è certamente realizzabile.