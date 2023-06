È possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di un materasso?

Le spese sostenute per acquistare un materasso possono essere oggetto di detrazione fiscale? Cosa dice la normativa vigente? Facciamo chiarezza.

Per il corrente anno fiscale i contribuenti hanno diverse opportunità per detrarre le spese in sede di dichiarazione fiscale. La maggior parte delle detrazioni fiscali fa riferimento alle spese sostenute per motivi sanitari. Per sostenere economicamente i contribuenti italiani l’attuale governo ha ritenuto fondamentale aumentare il ventaglio delle detrazioni fiscali disponibili. Le spese sostenute per l’acquisto di farmaci, interventi chirurgici, visite specialistiche, visite di controllo o qualsiasi altro tipo di trattamento sanitario possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19%. Tra gli strumenti medici e sanitari detraibili rientrano anche i materassi ortopedici per riposare.

I materassi sono detraibili?

I materassi ortopedici sono detraibili fiscalmente in sede di dichiarazione del Modello 730 solo se in possesso della certificazione CE per Dispositivo Medico o della certificazione UE per i materiali utilizzati in ambito medico. L’acquisto del materasso ortopedico deve essere effettuato con metodo di pagamento tracciabile e deve essere registrato nell’apposita sezione del Modello 730 precompilato per la Dichiarazione dei Redditi. I materassi ortopedici comportano un esborso significativo, per questo molti contribuenti preferiscono rateizzare la spesa sostenuta.

È ammessa dall’AdE la detrazione nel caso in cui il materasso sia pagato a rate?

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale di un materasso acquistato a rate è emessa, solo se soggetta a precise condizioni. È rilevante che la finanziaria che ha approvato l’acquisto del materasso a rate effettui il pagamento ricorrendo all’utilizzo di uno strumento verificabile. Il contribuente per poter beneficiare della detrazione fiscale deve presentare il contratto siglato per il prestito e una ricevuta del pagamento avvenuto.

Quali sono i materassi detraibili?

Sono oggetto di detrazione fiscale i materassi ortopedici e quelli antidecubito, che per l’AdE rientrano tra i «dispositivi medici». Per questa tipologia di materassi è ammessa la detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta. Sull’ammontare delle spese mediche sostenute dal contribuente è prevista l’applicazione di una franchigia annua pari a 129,11 euro. Il contribuente per conoscere il valore della detrazione fiscale deve calcolare la somma di tutte le spese sanitarie sostenute, sottrarre la franchigia e calcolare il 19% sull’importo.

Cosa occorre per beneficiare della detrazione fiscale?

Per beneficiare della detrazione fiscale per i materassi è necessario presentare il documento fiscale di acquisto (scontrino elettronico o fattura) da cui risulti la descrizione del prodotto acquistato e colui che ha sostenuto la spesa. L’AdE scarta i documenti che riportano la dicitura generica «dispositivo medico». È necessaria anche la prescrizione medica o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’acquisto da parte del contribuente, nel caso di materasso antidecubito.