ECCO PERCHÉ SCEGLIERE UN PRESTITO IN CONVENZIONE NOIPA

Al giorno d’oggi chi si trova ad affrontare spese improvvise o ha un ambizioso progetto da realizzare si scontra inevitabilmente con la dura realtà del mercato creditizio italiano. Il settore dei prestiti, infatti, ha subito una crescita notevole negli ultimi anni, crescita che purtroppo si è tradotta in una moltitudine di offerte e comunicazioni pubblicitarie poco chiare. Insomma, si tratta di una vera e propria giungla. Ma cosa può fare il consumatore medio per evitare trappole come costi imprevisti e condizioni di prestito tutt’altro che chiare, senza dover investire troppo tempo nel confronto di decine e decine di offerte di istituti bancari e agenzie finanziarie? Come scegliere il prestito adatto alle proprie esigenze, evitando spiacevoli sorprese? Innanzitutto, è bene rivolgersi solamente ad agenti e mediatori creditizi con certificazione OAM. OAM, acronimo di Organismo degli Agenti e Mediatori, è un ente che ha sostituito la Banca d’Italia nella gestione degli elenchi che certificano la serietà e professionalità delle realtà attive nel settore creditizio. Essere iscritti come società o come professionista all’OAM significa rispettare i requisiti previsti dall’attuale normativa e quindi soddisfare standard di trasparenza, chiarezza e affidabilità.

I prestiti in convenzione NoiPA: pratici ed affidabili

Per i dipendenti statali o pubblici, il modo più rapido e sicuro per accedere al credito è tramite la sottoscrizione di un prestito in convenzione NoiPA. I prestiti in convenzione NoiPA (dal nome del sistema informativo che funge da interfaccia tra lo Stato e i suoi dipendenti) sono finanziamenti riservati a chi lavora presso la Pubblica Amministrazione e fa parte della rete NoiPA. Presentano condizioni molto vantaggiose e una tempistica di richiesta ridotta, grazie all’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli istituti di credito che aderiscono a questa iniziativa.

Le forme di prestito in convenzione NoiPA sono:

Cessione del Quinto, un finanziamento a tasso fisso che prevede la restituzione in rate mensili detratte automaticamente dallo stipendio, le quali non possono mai superare il 20% del netto in busta paga, pari appunto a un quinto del totale. Si tratta di un prestito non finalizzato, che permette di utilizzare l’importo ricevuto con la massima libertà e senza dover dichiarare la destinazione della liquidità all’ente erogatore; Prestito Delega, il quale presenta lo stesso funzionamento e le caratteristiche vincenti della Cessione del Quinto ma, se serve maggiore liquidità, è possibile alzare il limite della rata dal 20% al 40% dello stipendio netto.

Quali vantaggi assicura un prestito in convenzione NoiPA?

Tra i punti di forza dei prestiti in convenzione NoiPA ricordiamo:

, grazie ai tassi agevolati fissati dalla convenzione; sono sostenibili , perché l’importo della rata è sempre commisurato al reddito del richiedente;

, perché si possono ottenere fino a 75.000 euro con piani di ammortamento da 2 a 10 anni; sono sicuri, perché nelle rate è compresa una copertura assicurativa vita e impiego.

In conclusione, se lavori per la Pubblica Amministrazione e intendi sopravvivere nella giungla del mercato creditizio italiano, la soluzione è affidarsi ad agenti e mediatori creditizi con certificazione OAM, che abbiano alle spalle un intermediario stabile e trasparente e una presenza storica nel settore dei finanziamenti e una lunga tradizione nei prestiti in Convenzione NoiPA. Si tratta quindi della soluzione perfetta per chi cerca liquidità a tassi d’interesse sensibilmente inferiori e più sostenibili rispetto ad altre forme di finanziamento presenti sul mercato.