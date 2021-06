EcoLogicArt, ad Arezzo la premiazione della rassegna sull’arte ecosostenibile

La pandemia del 2020 ha colpito tutti. Economicamente, però, ha segnato maggiormente alcune categorie di lavoratori come quella degli artisti nonchè il settore del turismo che sono rimasti fermi per un intero anno. Da questa esperienza comune è nata l’idea di una collaborazione che ha portato alla rassegna “EcoLogicArt”.

Cos’è EcoLogicArt

Domani 19 giugno alle ore 18.00, presso l’elegante tenuta “La Striscia Wine Resort”, sita ad Arezzo in via de Cappuccini al numero 3, si terrà la premiazione alla quale parteciperanno come ospiti d’eccezione, Simona Izzo e Rocky Tognazzi. L’artista americana Michelle Gagliano sarà la madrina ufficiale dell’evento.

Il concorso prevede la divisione in sei categorie artistiche: Pittura, Grafica d’arte, Scultura e Installazione, Fotografia, Arte digitale e Green art e la categoria dedicata alla sostenibilità per eccellenza. Nell’elegante scenario del Resort, si svolgerà la premiazione degli artisti under 35 che hanno partecipato alla rassegna dedicata alla sostenibilità dell’arte.

La giuria

La giuria del concorso sarà composta da il presidente di giuria Giovanni Faccenda, Lorenzo Capellini, il fotografo di fama internazionale, Guido Del Turco, noto giornalista Mediaset, Maria Vittoria Marchetta, la direttrice della “Galleria La Nica” e Alexandra La Capria, la proprietaria de “La Striscia Wine Resort”.

Il futuro è Green

Secondo l’attivista e scrittore americano, Wendell Berry: “L’unico mezzo con cui possiamo preservare la natura è la cultura”, infatti è anche grazie alla cultura e alle sue sfaccettature, che è possibile far crescere la sensibilità ecologica, bene indispensabile per il nostro futuro.

La tenuta La Striscia Wine Resort di Arezzo ospiterà la prima Green Gallery italiana che si inaugurerà in settembre ed è il naturale proseguimento di dell’EcoLogicArt. La direzione artistica sarà affidata alla Galleria La Nica. Ad esporre sarà la pittrice, nonchè madrina di EcoLogicArt, Michelle Gagliano che dedicherà all’evento un ciclo di opere inedite dedicate al purgatorio dantesco. Michelle Gagliano è pittrice ecosostenibile dal 2017.