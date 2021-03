Economia, in arrivo aiuti per i professionisti

Nuovi aiuti per i professionisti nel decreto sostegno in arrivo. La platea a cui si rivolgerà il nuovo sistema è molto ampia. Punta ad abbracciare 3 milioni di soggetti tra tutte le attività economiche con un fatturato 2019 fino a 10 milioni e con perdite di volume d’affari di almeno il 33% nel corso del 2020. In questa pletora di soggetti beneficiari degli aiuti, secondo le stime del governo, entreranno anche 800mila fra avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti.

Aiuti ai professionisti, a chi sono rivolti

L’aiuto riguarderà anche gli iscritti alle gestioni separate delle diverse casse previdenziali, mentre per i lavoratori stagionali e dello sport sarà replicato l’aiuto pagato dall’Inps. Per i professionisti il decreto sostegni dovrebbe quindi rappresentare il superamento del reddito di ultima istanza che era stato riconosciuto un anno fa dal decreto Cura-Italia di marzo. Per loro varranno i criteri generali che misurano l’aiuto sulla base della perdita media mensile di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 moltiplicata per due.