Edimburgo: cosa vedere nell’affascinante città scozzese

Edimburgo, è proprio il caso di dirlo, è una città davvero ricca di fascino. La capitale della Scozia è immersa nella verde tipico nazione nota per i panorami spettacolari, per i boschi incontaminati e per la grande cultura. Edinburgh – nome originale – è tutta da scoprire e non lascia mai i suoi visitatori delusi. Coronata dal grande castello, delineata da un’architettura gotica e da un’atmosfera che sembra uscita da un film ottocentesco, la città della Scozia è assieme romantica e malinconica. Vediamo cosa vedere a Edimburgo nel vostro prossimo viaggio.

Edimburgo cosa vedere

Vuoi visitare Edimburgo? Non hai che l’imbarazzo della scelta. A Edimburgo luoghi di interesse compaiono a ogni angolo di strada. puoi anche solo perderti fra le sue vie e lasciiarti incantare da quello che incontri. Ma se vuoi essere sicuro di portare a casa di Edimburgo immagini perfette, ecco cosa non puoi tralasciare di visitare.

Il Castello di Edimburgo è una delle più antiche costruzioni di Edimburgo Scozia e forse di tutto il Regno Unito, nonché delle più famose. Osservando Edimburgo mappa alla mano si nota che la costruuzione sorge proprio su Castel Hill, ed è stata ritoccata più volte nel corso dei secoli. Fra i suoi più bei scorci ricordiamo la Sala Grande, e i Gioielli della Corona, senza dimenticare la Pietra del Destino, sopra la quale si incoronavano i Re di Scozia. In questa location suggestiva è stato girato anche un film del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter.

Stacca invece rispetto all'aspetto rigoroso e gotico della città la struttura moderna del Parlamento scozzese . Composto da acciaio, legno di quercia e granito, la grande struttura scozzese continua a dividere gli amanti dell'architettura moderna e chi invece sostiene che la bellezza di Edimburgo risulti in qualche modo rovinata dall'edificio.

. Composto da acciaio, legno di quercia e granito, la grande struttura scozzese continua a dividere gli amanti dell’architettura moderna e chi invece sostiene che la bellezza di Edimburgo risulti in qualche modo rovinata dall’edificio. Una città di letterati come Edimburgo conserva dei risvolti affascinanti come il Museo degli Scrittori, dedicato a Robert Burns, Sir Walter Scott (autore di Ivanhoe) e Robert Louis Stevenson, che probabilmente si ispirò all’atmosfera grigia della città per scrivere “Dottor Jekyll e Mr. Hide”, ma anche altri autori contemporanei di origine scozzese.

Cosa fare la sera

Ma una vacanza non è solo storia e palazzo. Sicuramente mentre visiti Scozia Edimburgo e le altre città, avrai un po’ di tempo libero per divertirti. Chi ama la movida e la vita universitaria si troverà a suo agio nella Grassmarket, la piazza della Città Vecchia. Oggi come oggi, in questa piazza dalla storia tenebrosa, si trovano antichi caseggiati del West Bow, la bella Victoria Street con i suoi negozi, numerosi ristoranti e pub tipici.

Capitale Scozia: dove si trova Edimburgo

Edimburgo dove si trova rispetto alla nazione di cui è capitale? Ha sede nella parte Sud della Scozia, non distante dal confine con l’Inghilterra; si trova a meno di 80 km da Glasgow, seconda città scozzese per importanza. Vale quindi la pena di visitarla entrambe durante lo stesso viaggio.