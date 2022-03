Effetti del Bitcoin sul mercato azionario

Diversi attori nei mercati finanziari sentono l’impatto di Bitcoin in diversi modi. E questo ha spinto i ricercatori a indagare sulla relazione tra mercati azionari e criptovalute come Bitcoin. Molti critici di Bitcoin sostengono che le valute virtuali stanno sconvolgendo in modo significativo i mercati azionari. Tuttavia, i sostenitori della criptovaluta affermano che questa valuta virtuale è uno strumento finanziario rivoluzionario. Questo perché offre una copertura contro le vulnerabilità del mercato azionario. Questo articolo indaga il potenziale impatto di Bitcoin sui mercati azionari.

Sfidare gli standard del dollaro USA

Per diversi anni, le persone hanno considerato il dollaro USA come valuta di riserva dell’economia mondiale. Ciò significa che funge da nucleo della rete finanziaria che comprende diversi mercati azionari a livello globale. Di conseguenza, anche piccoli difetti agli standard di questa valuta potrebbero influenzare i mercati finanziari a livello globale. La maggiore adozione di Bitcoin sta rapidamente sfidando la posizione di questo dollaro USA come valuta di riserva per il mondo.

Il decentramento di Bitcoin garantisce un migliore accesso al capitale. Inoltre, la tecnologia blockchain sottostante di Bitcoin consente agli utenti di completare le transazioni in modo molto più sicuro e veloce. Di conseguenza, molte aziende e individui preferiscono investire in questa valuta virtuale invece del dollaro USA. Per questo motivo, gli esperti prevedono un’impennata dei prezzi complessivi di Bitcoin nei prossimi anni, accelerando così il processo.

Qualsiasi sfida allo standard del dollaro USA costringerà senza dubbio gli investitori a scegliere tra esso e Bitcoin, interrompendo così molti mercati azionari. Se Bitcoin detronizza il dollaro USA, il suo valore si deprezzerà, portando al panico diffuso nei mercati azionari di tutto il mondo perché alcune persone smetteranno di usarlo come valuta di riserva. E questo altererà le dinamiche dei mercati finanziari a livello globale.

Ostacolare il commercio e gli investimenti di valuta tradizionali

Il trading di Bitcoin ha lo stesso scopo degli strumenti di trading del mercato azionario convenzionali. Alcune persone commerciano su diversi mercati azionari perché forniscono profitti e proprietà del capitale. I trader di Bitcoin ottengono gli stessi vantaggi dal trading in questa valuta virtuale. Inoltre, il trading di Bitcoin è più redditizio grazie al decentramento di questa valuta virtuale e le persone possono acquistarlo e venderlo a livello globale. Inoltre, il trading di Bitcoin è più efficiente perché tutto ciò di cui una persona ha bisogno è un account con uno scambio di criptovalute.

Oggi il mondo ha molti scambi di criptovalute, con alcune piattaforme che consentono agli utenti di scambiare Bitqh e altre valute virtuali. Tuttavia, Bitcoin è la valuta digitale più scambiata perché non è soggetta ad alcun governo o autorità.

Alcuni scambi di criptovalute emettono persino offerte iniziali di monete a persone che vogliono scambiare o investire in Bitcoin in modo più conveniente. Investire in ICO attraverso queste piattaforme è più veloce e più semplice rispetto agli strumenti convenzionali perché le transazioni Bitcoin funzionano elettronicamente senza intermediari.

Mentre gli strumenti finanziari convenzionali possono continuare a influenzare il mercato, alcuni investitori globali diversificano i loro portafogli di investimento includendo Bitcoin. Pertanto, gli analisti del mercato delle criptovalute hanno previsto che i commercianti e gli investitori del mercato azionario potrebbero passare al trading e agli investimenti di Bitcoin man mano che i prezzi aumentano. Tradizionalmente, gli investitori scelgono strumenti finanziari che promettono loro redditività e maggiore efficienza. E questo può ostacolare il commercio di valuta fiat e le attività di investimento, portando a perdite diffuse e panico nei mercati finanziari.

Nota finale

Bitcoin influenza negativamente e positivamente l’andamento dei mercati azionari. Recenti studi hanno rivelato che Bitcoin influisce negativamente sulla performance dei mercati azionari nordafricani e mediorientali di circa lo 0,15%. Sebbene Bitcoin e altre valute virtuali si comportino come la maggior parte degli strumenti finanziari tradizionali, sono altamente volatili. E questo induce effetti speciali che possono svalutare o apprezzare l’andamento dei mercati azionari a livello globale. Attualmente, l'adozione di Bitcoin come mezzo di scambio e risorsa principale è nelle fasi iniziali. Tuttavia, questa valuta virtuale ha chiari segni che potrebbe influenzare in modo significativo i mercati azionari globali. E la gravità di questi impatti si rivelerà solo con il tempo.