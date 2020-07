By

Pronostico Eibar-Leganes – Scenderanno in campo alle ore 19:30 di questo pomeriggio le due squadre per la trentacinquesima giornata di Liga. Entrambe stanno sperando di aggrapparsi agli ultimi treni per la salvezza e poter dunque disputare la prossima stagione nella massima serie spagnola.

Compito più difficile per gli ospiti che attualmente sono a quota 28 punti in classifica con una sola vittoria nelle ultime cinque gare. I padroni di casa si trovano invece a 35, con sei lunghezze di distanza dal terzultimo posto, e sette punti nelle ultime cinque gare. Sono arrivate infatti due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

I precedenti tra le due squadre sono a favore dei padroni di casa che hanno vinto per 2 a 1 l’ultimo incontro in campionato. Si è svolta infatti il 3 Novembre del 2019 l’andata di questo incontro.

Per trovare l’ultima vittoria del Leganes in partite ufficiali si deve addirittura tornare al 2003 quando si imposero, nel campionato cadetto, per 1 a 0. Era il 26 Gennaio 2003.

Eibar-Leganes – Pronostico

I pronostici sono molto complicati in questo momento storico calcistico. Le squadre sono infatti costrette a giocare sempre ogni tre giorni e per questo motivo i giocatori non potranno quasi mai essere al massimo delle proprie capacità.

Considerato il fatto che il fattore campo è praticamente annullato dalla mancanza dei tifosi allo stadio il nostro pronostico per Eibar-Leganes è un pareggio. Difficilmente una delle due squadre potrà trovare la strada giusta del gol perchè punteranno più a difendersi per non creare troppi danni.

Durante il match sicuramente sarà il Leganes a provare un po di più a portare il pallone in avanti perchè tra le due è la squadra più a rischio ed attualmente in zona retrocessione.

