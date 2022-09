Elena Morali, chi è? Arrestata, Instagram, marito, età

Elena Morali è nata il 28 gennaio del 1990 a Ponte San Pietro, un piccolo comune in provincia di Bergamo.

Diplomata al liceo pedagogico, ha poi lavorato come hostess e promoter. Elena Morali ha coltivato da subito il desiderio di lavorare in televisione.

Già molto attiva sul social Instagram, è anche sbarcata su Youtube con un canale chiamato proprio Elenamorali.

Il debutto in tv e la carriera

Elena Morali ha partecipato a molteplici concorsi di bellezza, vincendo anche dei titoli, come Miss Ciclismo nel 2008.

Nel 2010 viene scelta per partecipare alla trasmissione “La Pupa e il Secchione”.

Successivamente ha partecipato come valletta al programma “Matricole e Meteore”, e al “Chiambretti Night”.

Il suo ingaggio più importante rimane forse quello ottenuto con il videoclip di “U know it ain’t love” di Pitbull.

Dopo questa esperienza decide di dedicarsi anche alla musica incidendo “Vamos a Gosar” nel 2014, che riscuoterà un enorme successo, e “Touch Me” nel 2018.

Sempre nel 2018 arriva l’incarico come conduttrice di Colorado, che la porta a partecipare all’Isola dei Famosi.

Ad oggi è opinionista a Pomeriggio 5.

Elena morali: vita privata

E’ stata fidanzata con Renzo Bossi.

Alcuni pettegolezzi, poi, affermano che abbia avuto relazioni anche con Mario Balotelli e Gué Pequeno.

Una frequentazione che è passata alla ribalta è stata quella con il comico di Colorado Gianluca Scintilla Fubelli, conosciuto proprio durante il programma.

Dopo un presunto tradimento con Daniele Di Lorenzo la coppia che tanto aveva fatto parlare di sé si divide.

Oggi ad accompagnare Elena Morali è la compagna di Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, anche lui spesso al centro di voci di corridoio e polemiche, soprattutto dopo le gravi accuse lanciate dell’ex modella.

L’arresto

Dopo essere stata costretta a risarcire Enrica Bonaccorti con 6000 euro per un falso nudo su Instagram, Elena Morali è stata arresta in Thailanda durante la sua vacanza con il fidanzato Luigi Mario Favoloso.

La coppia è stata fermata a Phuket da poliziotti che cercavano sigarette elettroniche.

Una perquisizione nella borsa della valletta ha fatto emergere una IQUOS, un dispositivo elettronico che scalda il tabacco (che non è classificata come sigaretta elettronica).

Gli agenti hanno comunque arrestato l’influencer e l’imprenditore.

A entrambi sono stati tolti i cellulari quando hanno minacciato di chiamare l’ambasciata italiana.

Elena Morali è stata portata in carcere, mentre a Favoloso è stato chiesto un riscatto di 1500 euro, poi diventati 3000 per poter rivedere la fidanzata.

Luigi Mari Favoloso si è dovuto recato a un bancomat, scortato dalla polizia, potendo prelevare solo 840 euro, cifra che, comunque, è stata sufficiente per liberare la showgirl.

La coppia, rientrata a Milano, ha poi ha denunciato l’accaduto sui social.