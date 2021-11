Elena Santarelli: chi è, carriera, marito, malattia figlio

Elena Santarelli è una famosa è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana, nata a Latina nel 1981. Grazie al suo fisico, esordisce presto nel mondo della moda, sua grande passione. Inizia, dunque, a muovere i primi passi come modella, sfilando per Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e molte altre firme dell’alta moda, fino a giungere al cinema e alla conduzione televisiva, grazie al suo talento e alla sua grande personalità. Nota anche per la sua storia d’amore con l’ex calciatore, Bernardo Corradi, la coppia è legata dal 2006 e si sono sposati nel 2014. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giacomo, nato il 22 luglio 2009 e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016.

Santarelli Elena – dettagli sintesi

Nome: Elena

Cognome: Santarelli

Data di nascita: 18 agosto 1981

Età: 40 anni

Segno zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Latina

Professione: conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana

Partner: Bernardo Corradi (2014 a oggi)

Figli: Giacomo, nato il 22 luglio 2009 e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016

Profilo instagram ufficiale: @elenasantarelli

Elena Santarelli chi è, vita privata, infanzia

Elena Santarelli è nata a Latina il 18 agosto 1981, figlia di Enrico Santarelli e Patrizia Righetti. Ha iniziato a frequentare il Liceo Classico Statale «Dante Alighieri» di Latina per pochi anni e in seguito si è trasferita in un istituto privato in cui si è diplomata.

Elena Santarelli carriera Elena Santarelli a muovere i primi passi come modella, sfilando per Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e molte altre firme dell’alta moda. Ma, il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1998, quando vince il concorso di Elite Model Look. Grazie al suo talento, inizia a portare avanti anche la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione. Diventa valletta del programma televisivo, condotto da Amadeus, L’eredità, dove inizia a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, per poi partecipare, nella stagione 2004-2005, al fianco di Enrico Varriale, al programma sportivo Stadio Sprint di Rai 2. Nel 2005 è una concorrente della terza edizione del reality show L’isola dei famosi, dove riesce a conquistare un posto fino alla semifinale per esser poi eliminata. Al termine di questa esperienza, posa per il calendario sexy per la rivista Max, il primo della sua carriera. La sua carriera prosegue a gonfie vele, sia nel mondo della tv che del teatro. Nel 2010 è la primadonna del talk show in seconda serata Kalispéra, condotto da Alfonso Signorini. Nell’autunno di quest’anno è tra le conduttrici e inviate speciali del programma di Italia 1 Le Iene. Elena Santarelli marito e figli Elena Santarelli è nota anche per la sua storia d’amore con l’ex calciatore, Bernardo Corradi, la coppia è legata dal 2006 e si sono sposati nel 2014. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giacomo, nato il 22 luglio 2009 e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016. Elena Santarelli figlio malattia La conduttrice e showgirl ha rivelato, nel 2017, che al suo primogenito, Giacomo, era stato diagnostico un tumore al cervello. Una diagnosi che ha gettato l’intera famiglia nello sconforto. La stessa Santarelli ha più volte raccontato sui social il calvario vissuto e la forza dimostrata dal figlio, che è riuscito a vincere questa battaglia. Una volta superata questa difficile esperienza Elena Santarelli ha scritto il libro Una mamma lo sa, pubblicato nel 2019 dalle Edizioni Piemme.