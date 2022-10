Elenoire Ferruzzi, chi è? Com’ era, età, biografia

Elenoire Ferruzzi è salita alla ribalta del grande schermo grazie alla sua partecipazione alla trasmissione Grande Fratello Vip, che l’ ha resa un volto celebre della televisione. Tuttavia, per la Ferruzzi, non è stato assolutamente un cammino facile e, di recente, ha rilasciato interviste importanti in cui ha raccontato se’ stessa, facendo luce sulla sua infanzia da maschietto sino alla sua trasformazione di donna. Questa sue toccanti parole hanno fatto in modo da rendere sensibili i telespettatori riguardo la sua condizione e l hanno reso una vera e propria icona LGBT. Elenoire Ferruzzi ha sottolineato le sue grandi sofferenze, sia fisiche che morali, le quali hanno lasciato cicatrici molto profonde, ancora oggi non rimarginate del tutto, nonostante la fama e il successo.

Elenpoire Ferruzzi, biografia

La concorrente del Grande Fratello Vip, nella casa più famosa e spiata d’ Italia, ha avuto modo di mettere in evidenza la sua personalità e soprattutto i diritti di un movimento che vuole la sua piena legittimazione. Tuttavia, la donna è anche molto nota nei salotti della Milano bene, nei quali ha intrapreso numerosi conversazioni con unmini e donne dell’ alta borghesia milanese. La Ferruzzi è anche molto nota sui social a lei dedicati, non mancando mai di postare i momenti più significativi del suo quotidiano e condividere la sua vita con i numerosi followers. Icona del movimento LGBT, la Ferruzzi si concede ad interviste in cui parla molto sinceramente della sua vita passata, dei traumi e difficoltà che ha dovuto superare per diventare la donna che è oggi. Racconti e dichiarazioni molto dure, in cui emerge il bullismo che ha dovuto subire sin da piccola per le sue condizioni. Un atteggiamento che è stato anche accettato e mai contrastato dagli insegnati dell’ epoca, anche loro contrari al suo modo di essere.

Il ruolo della madre

Elenoire Ferruzzi ha sottolineato più volte e con una certa veemenza che la figura più importante nella sua vita è stata la mamma, una persona dolcissima che l’ ha accompagnata, passo dopo passo, a essere se stessa e a realizzarsi come individuo. In un recente faccia a faccia con l’ anziana donna, vi è stata una complicità tale che molti spettatori si sono commossi di fronte alla dignità della madre e al suo modo di intendere e vedere le situazioni. Una donna di una mentalità molto aperta, che ha elogiato l’ esempio della figlia senza alcun pregiudizio, accettandola e incoraggiandola a fare quello che desidera della propria vita. Con un’ intelligenza molto acuta, la madre ha spiegato e raccontato il suo ruolo che ha dovuto svolgere a difesa della figlia, quando nessuno riusciva a capire le condizioni di disagio della stessa nel relazionarsi agli altri. Una figura molto forte e indispensabile per la showgirl che l’ ha aiutata a capire i reali obiettivi della sua vita e a come fare per realizzarli.

L’ infanzia e il cammino per diventare la donna che è oggi

La Ferruzzi ha sottolineato di quando, da giovane, nel periodo della sua transizione, fosse una donna molto bella ma semplice , che non rispondeva ai suoi canoni di fisicità. Ad oggi, con le sue forme a seguito di numerosi interventi estetici, la Ferruzzi si ritiene pienamente soddisfatta del suo corpo, realizzandosi in maniera completa e definitiva.