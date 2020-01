Eleonora Daniele in dolce attesa, primo scatto con la pancia

By

Sta aspettando con trepidazione di diventare mamma per la primissima volta e, dopo averlo annunciato in diretta televisiva, la bellissima Eleonora Daniele non nasconde più la sua pancia.

I colleghi del settimanale Chi hanno pubblicato, nel numero in edicola da oggi 15 gennaio 2020, la donna in evidente attesa della sua prima figlia con le forme della gravidanza in bella mostra.

“Si chiamerà Carlotta”, ha fatto sapere la showgirl che si è sposata a settembre dello scorso anno con l’imprenditore Giulo Tassoni.

