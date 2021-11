Eleonora Pedron: chi è, figli, carriera, Max Biaggi, morte padre e sorella

Eleonora Pedron, è una famosa showgirl, attrice ed ex modella italiana, classe 1982, nota per esser stata la fidanzata del campione di motociclismo, Max Biaggi. La coppia, legata per otto anni, ha due figli: Ines Angelica, nata nel 2009, e Leon Alexander, nato nel 2010. La carriera della Pedron, inizia nel 2002, quando viene eletta Miss Italia. Dopo la storia importante con Biaggi, terminata nel 2015, dal 2019 è legata a Fabio Troiano, attore italiano. La Pedron ha raccontato la tragedia che ha vissuto all’età di 9 anni, nel 1991, quando perde la sorella maggiore, Nives, in un incidente stradale. Sua sorella e sua mamma, che era alla guida della macchina, sono state ricoverate per diverso tempo in rianimazione, un periodo molto brutto che purtroppo è terminato con la morte della sorella. La Pedron ha raccontato di ricordare perfettamente la notte in cui comunicarono ai genitori la scomparsa di Nives e di aver dormito per gli anni a seguire nel letto della sorella, che condivide con lei la cameretta. A distanza di anni, la vita mette nuovamente a dura prova la famiglia, nel 2002, quando di ritorno da un provino per un programma tv, Eleonora venne coinvolta in un incidente stradale insieme al padre, quest’ultimo purtroppo perse la vita.

Eleonora Pedron – dettagli informazioni

Nome: Eleonora

Cognome: Pedron

Data di nascita: 13 luglio 1982

Età: 39 anni

Luogo di nascita: Camposampiero (Padova)

Figli: Ines Angelica Biaggi (2009), Leon Alexander Biaggi (2010)

Professione: showgirl, attrice ed ex modella italiana

Eleonora Pedron chi è, famiglia, età

Eleonora Pedron è nata a Camposampiero, in provincia di Padova, il 13 luglio del 1982. Ha, dunque, 39 anni. Non sappiamo molto della sua vita privata, se non che ha perso la sorella minore, Nives, e il padre, Adriano, in due diversi incidenti stradali e a distanza di pochi anni. Un dramma che ha segnato molto la giovane showgirl che si è trovata a fare i conti con due perdite molto importanti. Nell’incidente che ha visto coinvolto il padre, c’era anche Eleonora in macchina, i due stavano tornando dal provino che la Pedron aveva sostenuto per diventare Velina di “Striscia la Notizia“. Il padre, l’ha sempre sostenuta e ha sempre creduto in lei. Eleonora, nell’incidente ja riportato diverse ferite, il padre, purtroppo, ha perso la vita dopo un periodo di coma.

Eleonora Pedron carriera

Eleonora Pedron esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2002, dopo esser stata eletta Miss Italia. Da quel momento, la sua carriera prenderà sempre più piede, diventata meteorina per il Meteo di Rete 4 e, negli anni successivi, ha condotto vari programmi TV. Nel 2006 esordisce al cinema in Vita Smeralda di Jerry Calà e nel 2008 recita ne Il seme della discordia. Nel 2009 prende parte ad una puntata della sit-com di Italia 1 Così fan tutte, con Alessia Marcuzzi e Debora Villa. Ha recitato anche nelle fiction Medici miei e Donna detective, mentre nel 2012 è stata protagonista del videoclip di Umberto Tozzi Se tu non fossi qui. Dal 2015 al 2019 partecipa come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. Dal 18 gennaio 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su LA7.