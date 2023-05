Eleonora Pedron, ecco chi è. Instagram, fidanzato, carriera figli, film

Il concorso di Miss Italia, è forse il più famoso fra tutti quelli che si svolgono nel nostro Paese. Da quando è stato indetto per la prima volta, nell’immediato dopoguerra, il concorso ha messo in evidenza, portandole all’attenzione del grande pubblico, giovani bellezze mediterranee che sono poi diventate ambasciatrici della Bellezza del nostro Paese, in tutto il mondo. Molte sono le attrici, le conduttrici o le modelle che hanno iniziato una proficua carriera professionale, partendo proprio dalle passarelle del concorso di Miss Italia. Le ragazze che partecipano al concorso, vengono accettate e poi esaminate, in base a numerose caratteristiche fra cui sicuramente l’aspetto fisico, ma anche la cultura in generale e l’impegno che mettono nell’affrontare importanti problematiche nazionali ed internazionali. Eleonora Pedron, che ha vinto il concorso nel 2002, ha iniziato la sua carriera proprio partendo dal Concorso di Miss Italia, vediamo dunque quale è stato il suo percorso verso l’attuale celebrità.

Superare il dolore con l’amore, la forza di Eleonora Pedron – Storie italiane 25/05/2022 – YouTube

Eleonora Pedron, chi è

Eleonora Pedron ha origini venete ed ha vinto l’ambito titolo di Miss Italia nel 2002 in cui si è messa in evidenza oltre che per la sua bellezza, anche per la sua dolcezza e il suo impegno sociale. Dopo le immediate emozioni tipiche delle ragazze che vengono incoronate come le più belle d’Italia, la neo Miss, dai molteplici interessi, si è dedicata alla costruzione di una carriera che potesse spaziare in più ambiti, primo fra tutti quello dello spettacolo.

Eleonora Pedron, carriera

L’ex Miss Italia si è costantemente impegnata a far crescere la sua carriera nello spettacolo e, in tal senso le sono state offerte diverse opportunità. Eleonora Pedron ha partecipato a numerosi programmi televisivi, sia come inviata che coconduttrice. Attualmente ha un suo programma che la vede impegnata su una nota rete privata, mentre ha anche altre partecipazioni a programmi di successo. La Pedron ha anche girato un film e scritto un libro. Nel libro la conduttrice racconta la sua vita e tutti dolori che l’hanno segnata. Il libro è uscito nel 2021.

Eleonora Pedron, amori

L’amore più importante della sua vita è stato quello vissuto con il campione del motociclismo mondiale, Max Biaggi. I l loro è stato un amore lungo, durante il quale la coppia ha avuto due figli. Quando i due hanno deciso di separarsi, la Pedron ha avuto qualche storia d’amore rivelatasi poi di scarsa importanza, fin ad oggi, momento in cui vive un momento di felicità con un nuovo compagno, l’attore Fabio Troiano. Il debutto dei due come coppia è stato durante il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Eleonora Pedron e i lutti che hanno segnato la sua vita

Quando aveva solo 9 anni, Eleonora Pedron ha conosciuto il dolore più profondo di tutta la sua vita, perchè ha perso la sorella Nives che era di qualche anno più grande di lei, in un incidente d’auto che ne ha provocato la morte prematura. Un destino tragico visto che si è ripetuto qualche anno dopo, sempre a causa di un incidente stradale, in cui ha perso la vita anche l’adorato padre Adriano.