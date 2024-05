Elezioni europee: quando, dove e come si vota in Italia?

Quando si vota per le elezioni europee del 2024?Ci sono dei giorni prestabiliti e degli orari a cui fare riferimento per cercare di non perdere questo importante diritto-dovere di ogni cittadino.

La politica o per meglio dire i suoi rappresentati sono in piena campagna elettorale, il giorno delle elezioni europee si avvicina sempre di più ed è importantissimo, per ogni cittadino italiano, sapere e conoscere gli appuntamenti per potere andare a votare e non perdere quello che da sempre è un diritto-dovere.

Le elezioni europee si terranno dal 6 al 9 Giugno in tutti i Paesi europei, in Italia, in particolare si vota Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Il compito dei cittadini è quello di eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo, per chi non lo sapesse si tratta dell’unica assemblea fuori dai confini italiani che viene eletta in modo diretto. Queste elezioni si tengono ogni cinque anni e per l’Italia potranno essere eletti 76 eurodeputati. Inseguito a questa elezioni, il Parlamento Europeo voterà anche il nuovo o la nuova presidente della Commissione europea.

Elezioni europee 2024: chi può votare in Italia?

Una volta capito quali sono gli appuntamenti relativi al voto, entriamo ancora di più nel particolare. Chi può votare in Italia? Il voto è consentito solo ai cittadini italiani maggiorenni che risiedono in Italia e che vivono all’estero. Quest’ultimi, in particolare, devono essere iscritti all’Aire, ovvero all’Anagrafe italiani all’estero del proprio Comune di origine per potere ricevere il certificato elettorale cinque giorni prima del voto.

Infine, chi si trova in un Paese diverso dal suo ma solo in modo temporaneo ed è registrato nel proprio Comune, può fare richiesta di votare all’estero facendo domanda presso il consolato italiano nel Paese in cui si trova.

Per finire, possono votare in Italia anche i cittadini europei che hanno la residenza, l’unica accortezza è quella di segnalare tutti al Sindaco del proprio comune entro il 7 Giugno.