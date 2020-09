Elisa Isoardi, pochi giorni a Ballando con le Stelle, scherza con Raimondo Todaro su Instagram

La conduttrice piemontese è raggiante e prontissima a scendere in pista

Elisa Isoardi è prontissima per scendere sulla pista del dance show di Milly Carlucci. Mancano infatti pochi giorni alla prima e attesa puntata di Ballando con le Stelle. La ex conduttrice de La Prova del Cuoco danzerà con Raimondo Todaro.

I due, che in queste settimane hanno condiviso su Instagram gli allenamenti in preparazione all’inizio dello show, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si scambiano un bacio. Per ora, non è dato sapere se gli scatti siano o meno il preludio dell’inizio di una relazione.

Di certo l’intesa c’è. A dimostrarlo, non certo per la prima volta, ci ha pensato un post pubblicato dalla conduttrice di Cuneo sui social. Nella serata di martedì 15 settembre, Elisa Isoardi ha postato sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 400mila persone, una foto che la vede protagonista davanti a un piatto di sushi.

La conduttrice, che compirà 38 anni tra pochi mesi, appare raggiante e serena. Nella caption del post, tagga il suo compagno di ballo e scherza con lui sull’importanza dell’alimentazione in vista del grande appuntamento con la prima puntata del dance show.

-4 alla prima di #ballandoconlestelle stasera sushi per rimanere leggeri. Va bene @todaroraimondo?

Queste le parole scelte da Elisa Isoardi per accompagnare il secondo post dedicato al countdown per l’inizio di Ballando con le Stelle, un’occasione che, nel corso di un video pubblicato su Instagram TV dopo l’ufficializzazione della sua presenza nel cast, ha definito “una nuova vita con il sorriso e il ballo”.

La foto di Elisa Isoardi che mangia il sushi è stata accolta da numerosi like e commenti positivi. I fan hanno elogiato la bellezza della conduttrice di Cuneo, promettendo di tifare per lei e per Todaro quando si alzerà il sipario sulla nuova edizione del dance show di Milly Carlucci.

La Isoardi ha documentato anche nelle Stories gli ultimi giorni che la separano dall’inizio di Ballando con le Stelle. Ha postato un selfie con Paolo Conticini, anche lui prontissimo a scendere in pista con Veera Kinnunen, e una foto con Vittoria Schisano, il cui compagno di ballo sarà invece Marco De Angelis. Non c’è che dire: l’attesa per la partenza del dance show Rai è davvero alta!

