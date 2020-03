Elisabetta Canalis: “Aiutiamo tutti quanti ospedali sardi, c’è necessità di tutto”

By

“La Sardegna ha bisogno di noi! Servono i mezzi per aiutare ospedali e pazienti”. E’ questo il forte appello che ha lanciato nelle ultime ore la bellissima e simpaticissima Elisabetta Cabalis da Los Angeles dove vive. Un appello che nel giro di qualche giorno ha ottenuto risultati inaspettati. Sono stati raccolti ad oggi più o meno 300 mila euro il che non è poco. Ed Eli non poteva che ringraziare tutti:

“Tutti questi soldi che avete e abbiamo donato verranno utilizzati per comprare tutto quello di cui gli ospedali sardi hanno bisogno”. E poi invita a proseguire a fare donazioni.

loading...

“In Sardegna abbiamo avuto tantissimi contagi – spiega la Canalis – da chi ha le seconde case, soprattutto lombardi. La nostra regione non è ricchissima, io ho il racconto diretto di mio fratello che è medico e di una carissima amica che fa l’infermiera. Mancano le mascherine e tante attrezzature… c’è bisogno di tutto… continuate a donare perché c’è tanto, tanto bisogno”.

Elisabetta ha lanciato la raccolta fondi con altri sardi come Geppy Cucciari, Melissa Satta, Filippo Tortu e giocatori della Dinamo Basket facendo affidamento alla Fondazione Banco di Sardegna.

In palio per due fra i donatori c’è una video-chat con uno dei testimonial di questa campagna. “Se davvero volete bene alla Sardegna dimostratelo in questo momento”, termina cosi il discorso la Canalis.

Commenti

commenti