Elisabetta Canalis e il Coronavirus, mascherina per il terrore. Poi il bagno hot per i fan: «Tokio tonight»

Anche la tanto amata Elisabetta Canalis ormai tema tantissimo il virus Coronavirus. L’ex velina di Striscia la Notizia, che vive in America, ora è sposata felicemente con Brian Perry e la figlia è partita a Tokio.

Per terrore del virus la Canalis ha optato per la mascherina, in particolare dove ci sono tantissime persone, come negli aeroporti. Eli nelle recenti storie Instagram infatti ha pubblicato una foto che la vede con tanto di mascherina, seguita dalla scritta: “La più brutta in commercio ce l’ho io”.

loading...

I momenti di paura nel corso del viaggio tuttavia sono passati, dato i tantissimi scatti condivisi da Eli successivamente la immortalano abbracciata teneramente al marito. E non manca lo scatto piccante per i follower, in cui fa il bagno di notte nella camera del suo albergo situato a Tokio.

Commenti

commenti