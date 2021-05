Elisabetta Simone: chi, biografia, carriera, Uomini e Donne

Elisabetta Simone, classe 1985, è una dama del trono over a Uomini e Donne. Donna affasciante e appassionata di moda, ha già fatto perdere la testa ad alcuni uomini del parterre maschile. Attualmente, però, sembra essersi concentrata solo sul bel Luca Cenerelli.

Chi è Elisabetta Simone

Nome: Elisabetta

Cognome: Simone

Luogo di nascita: Samarate (Varese)

Residente: Milano

Data di nascita: 27 ottobre 1985

Professione: imprenditrice

Profilo Instagram Ufficiale: @elyxabetta

Biografia

Elisabetta Simone, nata in provincia di Varese, il 27 ottobre 1985, è una donna molto riservata. Su di lei le informazioni non sono molto. Attualmente vive a Milano ed è appassionata di moda sin da bambina. La sua passione l’ha portata a perfezionare la sua conoscenza, tanto che Elisabetta si è diplomata in grafica pubblicitaria, presso l’Istituto IPSC Giovanni Falcone, e ha anche conseguito la laurea. Attualmente lavora come imprenditrice del brand LYZ. Vista la sua partecipazione al programma tv Uomini e Donne, sicuramente Elisabetta attualmente è single. Non si sa nulla però delle sue precedenti relazioni.

Carriera e Lavoro

Elisabetta, come raccontato anche durante la trasmissione Uomini e Donne, è una donna molto creativa. Da lì, grazie al suo talento e alla sua passione è diventata imprenditrice di un proprio marchio LYZ. Attualmente è nel parterre femminile del trono over del programma condotto da Maria De Filippi, in cerca dell’amore.

Uomini e Donne 2021

Elisabetta Simone fa parte di questa edizione del programma Uomini e Donne. Il suo ingresso nello studio ha suscitato l’attenzione di molti cavalieri, ma lei ha sempre diretto le sue attenzioni solo a Luca Cenerelli. I due iniziano a uscire insieme in modo esclusivo, tanto da aver passato anche una notte d’amore insieme. Elisabetta e Luca, però, nonostante questo passo importante non escono insieme dallo studio di Maria De Filippi, ma per volere di Luca. Elisabetta, ormai dopo due mesi di frequentazione, è sicura dei suoi sentimenti per il bel cavaliere, tanto da definirsi innamorata. Luca, invece, nonostante si dichiari molto attratto da Elisabetta ancora non si sente di provare un sentimento forte.

Elisabetta Simone Instagram

Elisabetta Simone non è molto attiva sui social. Carattere discreto e riservato, condivide sul suo profilo foto che la ritraggono in primo piano e post dove mostra le sue creazioni.