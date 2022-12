Ellittica: cos’è, come si usa, calorie, controindicazioni

Allenarsi in casa come in palestra, ricorrendo alla giusta attrezzatura sportiva: un trend in ascesa, complici i prezzi sempre più abbordabili di ellittica, cyclette, panca per addominali. Qual è, però, l’attrezzo da prediligere per rimettersi in forma a 360 gradi?

La risposta più ovvia è l’ellittica. Si tratta di un attrezzo a dir poco miracoloso, a metà strada tra un tapis roulant e una cyclette, che permette di effettuare rapide falcate in piedi accompagnando il classico movimento rotatorio di una bici con tutto il corpo.

Attrezzo ellittica

L’ellittica è uno degli attrezzi cardio più in voga dell’ultimo periodo, che ha riscosso notevole successo anche in tempo di pandemia, complice la chiusura forzate di palestre e centri benessere. Ogni ausilio è composto da:

Due pedane , regolabili in altezza, ove poggiare i piedi, che si muovono avanti e indietro;

, regolabili in altezza, ove poggiare i piedi, che si muovono avanti e indietro; Due bracci o manubri superiori , che si muovono come le pedane grazie al movimento delle braccia;

o , che si muovono come le pedane grazie al movimento delle braccia; Una base fissa ;

; Un volano , ovvero la trasmissione che si muove grazie all’attività esercitata su manubri e pedane;

, ovvero la trasmissione che si muove grazie all’attività esercitata su manubri e pedane; Un computer centrale che registra i nostri progressi, le calorie bruciate e il battito cardiaco. Il computer serve anche per impostare il programma di allenamento, modificando alcuni parametri come pendenza e distanza del percorso.

Le ellittiche vantano tre tipologie di frenaggio e due tipologie di resistenza. Nessun attrezzo è identico al suo omologo: è bene tenere conto di tale aspetto in fase di acquisto.

Per quanto concerne la resistenza, l’ellittica può vantare:

Un sistema magnetico , in cui la resistenza si cambia manualmente, tramite una manopola;

, in cui la resistenza si cambia manualmente, tramite una manopola; Un sistema elettromagnetico, che regola la resistenza sui pedali tramite un motore situato nella zona del volano.

L’ausilio può presentare anche tre tipologie di frenaggio:

Meccanico : rumoroso, che provoca lo stop del volano per attrito dei nastri o degli ingranaggi. E’ una caratteristica delle ellittiche più economiche;

: rumoroso, che provoca lo stop del volano per attrito dei nastri o degli ingranaggi. E’ una caratteristica delle ellittiche più economiche; Magnetico : la frenata avviene tramite calamite;

: la frenata avviene tramite calamite; Elettromagnetico: l’ellittica con questo sistema è appannaggio di ambulatori per la fisioterapia. L’apparecchio, in questo caso, è dotato di freni motorizzati elettromagnetici.

A cosa serve l’ellittica

L’ellittica è semplicissima da usare, ma va maneggiata con cautela e utilizzata gradualmente, specialmente se veniamo da un periodo di sedentarietà, o se non siamo degli habitué della palestra.

I benefici dell’ellittica, se usata con coscienza, sono notevoli. Si parte da un allenamento di un quarto d’ora circa, aumentando man mano il tempo, l’intensità, la resistenza del training. Una volta preso posto sull’attrezzo, basterà compiere tre semplici movimenti, che realizzeremo contemporaneamente proprio grazie alla struttura complessa dell’ellittica:

Rotazione delle anche;

delle anche; Estensione delle gambe;

delle gambe; Spostamento di braccia e busto.

Se effettuato correttamente, un periodo di allenamento indoor a casa o in palestra con l’attrezzo arriverà a farci bruciare sino a 300-400 calorie.

Controindicazioni

Se l’ellittica può aiutare il nostro fisico a tornare sodo e snello, contribuendo contemporaneamente a bruciare il maggior numero di calorie possibili, non è però scevro da controindicazioni.

Si tratta di un attrezzo complesso, il cui uso è sconsigliato ad alcune categorie di soggetti: