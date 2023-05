Ellynora, chi è? Amici, cantante, Inno inglese

Ellynora è nata a Roma il 28 agosto 1994. Le sue origini sono napoletane, ma ha vissuto per lo più nella capitale. Tutti la conoscono per la sua partecipazione al reality di Maria De Filippi, “Amici”, nel 2018, dove non riuscì ad ottenere il banco, ma da quell’esperienza ottenne una certa notorietà.

Ellynora, gli inizi

Ellynora è una cantante ormai molto apprezzata, che ha iniziato la sua carriera di cantante all’età di 14 anni. A 19 anni decide di intraprendere un’esperienza di studio all’estero e quindi decide di trasferirsi da sola a New York. Nella Grande Mela, Ellynora compie gli studi di danza presso il rinomato “Broadway dance center”. Non finisce qui, perché sempre a New York consegue il diploma di recitazione per il cinema al NYFA. Nel frattempo, torna spesso in Italia, vivendo tra il suo paese di origine e gli Stati Uniti e divenendo a tutti gli effetti un’artista internazionale e multilingue.

Lo stile musicale e le principali hit

La musica di Ellynora ha un sapore latino, grazie alla fusione tra le sonorità del Sud Italia e quelle della musica moderna. Il suo stile, infatti rispecchia le sue radici culturali e musicali, dimostrando che queste possono coesistere con un suono internazionale e in molteplici lingue. Tra le hit di maggior successo, si annoverano “Zingara”, “A3”, “Ciao Ciao baby” in collaborazione con il noto dj internazionale Mossel; “Mayday” e “Risk my life”, il suo primo singolo risalente al 2016. Dagli esordi a oggi, Ellynora si è esibita in diversi eventi e luoghi in tutto il mondo, tra cui Fat Cat – New York City (2018), Harlem Nights – New York City (2018), Primo Maggio Concert broadcasted on Rai 3 – Roma (2020); Music Week – Milano (2021). Inoltre, è stata volto e ambasciatrice di diversi marchi e campagne come Samsung commercial in NYC, Crocs, BERSHKA e ADIDAS Christmas Campaign for Aw lab (2021).

Il grave lutto che ha colpito Ellynora e il matrimonio finito

Non si hanno molte notizie sulla sua vita privata, ma sappiamo che Ellynora ha subito un grave lutto, che l’ha segnata profondamente. La cantante, quando era molto giovane, ha dovuto affrontare la morte dell’allora fidanzato morto a soli 17 anni, a causa di un incidente stradale. All’età di 21 anni, Ellynora si è sposata, ma il matrimonio è finito presto e per “motivazioni delicate e serie” ha dichiarato in passato la cantante. Non si hanno ulteriori dettagli sull’identità dell’ex marito.

Il disastro dell’Inno inglese allo stadio Maradona

Ellynora è stata la cantante designata per intonare l’inno inglese in apertura del match tra Italia e Inghilterra, valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Tuttavia, qualcosa è andato storto. La performance è stata deludente e la cantante non ha nascosto segni di nervosismo. È probabile che problemi tecnici abbiano determinato il flop dell’esibizione, che è stata particolarmente criticata sul web. L’inno è stato cantato a voce bassa e a causa dello stadio rumoroso non è risultato percepibile. Ma anche l’esibizione di Gigi D’Alessio e Clementino è stata criticata per la scelta del ritmo dato all’Inno d’Italia.