Elodie, il look su Instagram è mozzafiato: costume e treccine afro

Elodie ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui ha mostrato un look diverso dal solito, cambiando la sua acconciatura

Look mozzafiato per Elodie, che nel suo ultimo post su Instagram si mostra in splendida forma, in costume da bagno e con delle treccine afro.

Sul suo profilo social la cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Guaranà, composto da Davide Petrella e Dardust, svelando anche un particolare: “Le treccine sono delle dolci mani di mia madre”.

In questi ultimi scatti Elodie ha mostrato un look diverso dal solito: ci aveva abituati a un taglio corto e biondo, spesso super composto, con riga centrale, gel e fermagli, e a volte lasciato al naturale, con dei ricci morbidi.

Nelle foto di queste ore invece ha cambiato la sua immagine, con dei lunghi capelli neri intrecciati, espressione sensuale, trikini nero che lascia scoperto il fisico asciutto, e grandi orecchini a cerchio.

L’ex concorrente di Amici ama condividere sul suo profilo Instagram i suoi selfie, gli scatti della sua infanzia e in compagnia della sorella Fey, senza dimenticare le copertine dei giornali, i suoi look mozzafiato e, ovviamente, le foto in compagnia di Marracash, il suo compagno.

Reduce dal successo sanremese, oggi Elodie infatti è certamente una cantante amatissima e affermata, che ha trovato il suo spazio nel panorama musicale italiano, e nella sua vita può contare anche sull’appoggio del rapper, conosciuto lo scorso anno sul set del video del brano Margarita. La canzone, che ha avuto un enorme successo, diventando uno dei tormentoni della scorsa estate, ha avuto un altro merito, quello di aver fatto incontrare i due artisti.

In una intervista a Domenica In, la Di Patrizi si è sbottonata sulla sua relazione con Marracash, raccontando dei particolari del loro primo incontro: “Ci siamo incontrati sul set per girare il video di Margarita, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena!”

Il rapper ha saputo conquistarla giorno dopo giorno e la loro storia procede a gonfie vele, soprattutto dopo un periodo difficile: “Tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita – ha detto -. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”.

