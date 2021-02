Eluana Englaro, a nove anni dalla sua morte il ricordo dell’ex sindaco di Udine

Eluana Englaro. Una vicenda che probabilmente nessuno riuscirà a dimenticare. La ragazza rimasta in stato vegetativo per 17 anni e la lotta del padre per darle una morte dignitosa. Omicidio o accanimento medico? Oggi l’ex sindaco di Udine ricorda la giovane coraggiosa.

Eluana Englaro, una morte avvenuta anni prima

Il padre della ragazza, Beppino Englaro, ha lottato per anni per dare alla figlia una morte dignitosa. Come lei stessa avrebbe voluto, ribadì più volte. Alla fine ha ottenuto la sua vittoria. E la figlia, adesso, riposa in pace.

Le parole dell’Ex Sindaco

Il padre della giovane, ha ricordato Honsell l’ex sindaco di Udine, è stato un eroe civile per aver sostenuto la sua personale battaglia per la salvaguardia della figlia. Eluana, ricordiamolo, era in stato vegetativo permanente. Senza alcuna soluzione di guarigione. Honsell ha poi aggiunto che la città di Udine “fu l’unica città che seppe accogliere un padre ed una figlia in una fase tremenda della loro vita . Udine città dei diritti civili, seppe garantire loro il diritto alla giustizia”.