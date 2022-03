eMAG, Banca Transilvania, Mobexpert e Mastercard donano 1,1 milioni di lei di prodotti ai rifugiati ucraini / I prodotti raggiungeranno i rifugiati attraverso l’Ispettorato generale per le situazioni di emergenza

eMAG, Banca Transilvania, Mobexpert e Mastercard donano 1,1 milioni di lei di prodotti ai rifugiati ucraini che sono stati costretti a lasciare il loro Paese a causa del conflitto militare e si trovano in territorio rumeno.

profughi ucrainiFoto: Alex Chan Tsz Yuk / Immagini SOPA / Editoriale Shutterstock / Profimedia

La donazione comprende prodotti per l’igiene personale, biancheria da letto, materassi, coperte, frigoriferi, batterie esterne o torce elettriche ed è indirizzata all’Ispettorato generale per le situazioni di emergenza, al fine di gestire efficacemente queste risorse a sostegno dei cittadini ucraini in fuga. la via della guerra.

Secondo la polizia di frontiera rumena, 14.475 cittadini ucraini sono entrati ieri in Romania, dovendo coprire i loro bisogni durante il transito o il soggiorno a lungo termine in Romania.

“La lezione di solidarietà ci ha mostrato in tutti questi giorni che insieme, attraverso sforzi sostenuti e integrati, la Romania può essere un vero sostegno per tutti coloro che sono vittime dirette del conflitto militare scoppiato da più di due settimane in Ucraina. Attraverso il comunicazione continua tra le istituzioni governative e la società civile, le azioni di sostegno portano senza dubbio al proseguimento del processo di coordinamento integrato di tutti gli sforzi e dell’assistenza della società civile al fine di snellire l’intero meccanismo di sostegno ai cittadini ucraini.Pertanto, vorrei ringraziare eMAG, tutti i partner ei rappresentanti della società civile che hanno aderito a questo nobile obiettivo di aiutare i propri simili”, ha affermato Raed Arafat, Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Interni, Capo del Dipartimento per le Situazioni di Emergenza.

Omer Tetik, amministratore delegato di Banca Transilvania ha dichiarato: “La solidarietà dei rumeni per aiutare i rifugiati è impressionante. Così deve la solidarietà delle aziende. Ho sempre trovato apertura in eMAG, Mobexpert e Mastercard sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto bene insieme, all’inizio della pandemia o in altre occasioni, così facciamo adesso. Doniamo con il pensiero di chi ha bisogno di noi e con la speranza che domani sarà migliore”.

“Lo spettro di una guerra così vicina a noi era inconcepibile fino a ieri. Il dramma che stanno attraversando i nostri vicini ucraini non può lasciarci indifferenti. Qualsiasi aiuto non può che essere accolto, abbiamo tutti l’obbligo di metterci in gioco”, ha aggiunto Dan Șucu, Esperto mafioso.

Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania e Croazia ha dichiarato: “Molte persone hanno lasciato la propria vita alle spalle per un domani imprevedibile. In tali momenti indescrivibili, la solidarietà è l’unica reazione possibile, l’unico modo in cui tutti noi abbiamo per rispondere. Ogni sforzo conta, ogni aiuto porta speranza, oltre ogni confine”.

Da parte sua, Tudor Manea, CEO di eMAG, ha detto: le persone lo vivono. Cerchiamo di aiutare il più possibile con le donazioni e facciamo appello a tutti coloro che possono unirsi a noi”.

Aiuto per l’Ucraina