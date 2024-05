Email truffa: come si riconoscono e come non incappare nell’errore

Il mondo online è sempre più sicuro, eppure ancora oggi esistono possibile truffe nascoste dietro l’angolo. In particolare una delle tendenze più diffuse è quello delle truffe attraverso le email. Questo genere di truffe sfruttano la distrazione e l’allarmismo per prendere di sorpresa anche coloro che conoscono bene questo tipo di truffe, ma soprattutto anziani e quelli che sono meno avvezzi a tutte le tecnologie moderne. In questo articolo vediamo come riconoscere una email truffa in ogni suo aspetto e cosa fare nel caso ne riceviamo una.

Come sono fatte le email truffa

Prima di capire come si riconosce una email truffa è importante partire da una base: mai leggere le nostre mail in un momento in cui siamo distratti, particolarmente stanchi o magari assonnati. Quando andiamo a leggere i nostri messaggi di posta elettronica dobbiamo essere quanto più lucidi possibili, perché proprio neim omenti di distrazione, anche i più esperti, possono cadere in errore.

Chiarito questo punto ci sono alcuni elementi chiave che ci permettono di stabilire se una mail è potenzialmente una truffa:

L’indirizzo da cui viene inviata. La prima cosa da controllare è l’indirizzo email da cui viene questo messaggio, in genere si tratta di caselle postali strane, poco comuni e anche difficili da leggere a volte. Se ad esempio la mail parla di un problema con il vostro conto bancario, sicuramente la mail dovrebbe avere il nome della banca nel dominio. Il testo. Le mail sono messaggi di testo a volte anche abbastanza lunghi, se chi scrive non è italiano, probabilmente ci potrebbero essere diversi errori e imprecisioni. L’allarmismo. Anche in casi di problemi gravi, difficilmente banche o altri istituti vogliono mettervi in agitazione, le mail truffa invece sì, perché in quel momento diventiamo irrazionali e dunque più soggetti a commettere errori. Controllate i link presenti e non cliccate. Controllate anche i link presenti nelle mail, un modo semplice è quello di cliccare con il tasto destro, fare copia link e incollarlo in un documento. In questo modo potrete leggerlo per intero e controllare cosa indica.

Cosa fare se se ne riceve una

Se ricevete una mail truffa la prima cosa da fare e non interagire con immagini, allegati e soprattutto link presenti dentro di essa. Questi messaggi possono danneggiarci in modi diversi, dunque evitate di scaricare documenti o aprire link. Successivamente mettetevi in contatto con l’ente per cui si spacciano di essere, come ad esempio la banca o le poste e fate presente che avete ricevuto questo messaggio. L’ente vi dirà sicuramente che è un messaggio da cancellare e userà la vostra segnalazione per fare altre verifiche.