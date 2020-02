Emanuele, suicida all’età di soli 16 anni a causa della droga. A Chi l’ha visto il racconto choc del papà

Il racconto dei genitori è stato a dir poco tremendo: una sera il giovane uscì per andare ad una festa con alcuni amici, e assunse LSD. «Alla fine della festa, in preda agli effetti della droga – racconta il papà a– prese un manubrio di quelli da palestra, e iniziò a picchiarselo in testa. “Voglio morire”, diceva. Il suo amico però, anziché chiamarci o portarlo da un medico, suggerì di andare a prendere un po’ d’aria e fare una passeggiata».

Lì avvenne il peggio, l’impensabile: Emanuele si arrampicò cosi all’improvviso su un muretto e si gettò nel fiume. «Un suo amico ci chiamò, erano le 3 del mattino. Arrivai in quel punto e c’era questo ragazzo seduto con la testa bassa, ci disse che Emanuele aveva detto di volersi uccidere, e si era gettato nel fiume, nello stesso punto in cui quando era un bambino avevamo liberato il suo pesciolino rosso». «La droga è devastante, e con la nostra fondazione vogliamo aiutare gli altri genitori. Io non sono riuscito a salvare mio figlio – termina il papà addolorato- vorrei riuscire però a salvare altri ragazzi come lui».