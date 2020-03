Emergenza Coronavirus: Stop alle nozze Palmas-Magnini, rimandate per il Covid19

“È tutta la vita che aspettavamo di incontrarci! Sono stati due anni intensi che valgono una vita” e attendere ancora qualche mese non sarà di certo drammatico. Filippo Magnini e la bellissima Giorgia Palmas hanno annunciato nelle ultime ore di dover rinviare in via ufficiale il loro matrimonio previsto per fine marzo a causa del Covid9.

“Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore” hanno rivelato ai colleghi deal settimanale Chi.

“Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”. Infatti, la coppia ha avviato di recente una raccolta fondi per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria e hanno fin da subito sostenuto la campagna chiamata “Io resto a casa”. Filippo è stato da poco assolto dall’accusa di “tentato doping” e, grazie a Giorgia, ha superato questi tre anni bruttissimi della propria vita: “Nel momento difficile del processo lei mi ha dato la forza di lottare”.

