Emily in Paris, la serie che dal 2020 appassiona milioni di spettatori su Netflix, giunge al terzo capitolo, con l’introduzione di nuovi personaggi e tanti colpi di scena. Lo scorso 10 gennaio era stata proprio la protagonista principale Lily Collins a dare l’annuncio con un post sul proprio profilo Instagram, sorprendendo i fan svelando un accordo non solo per la stagione numero 3, ma anche per una quarta.

Quando uscirà la nuova stagione di Emily in Paris

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente la data di uscita della nuova stagione, ma secondo indiscrezioni sembra che l’inizio della produzione sia in programma questa estate nella capitale francese, per cui possiamo presumere che i nuovi episodi saranno disponibili tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Cast della nuova stagione di Emily in Paris

Ovviamente non mancheranno i protagonisti principali che abbiamo già conosciuto (ed amato) nelle prime due stagioni come ovviamente Lily Collins nei panni dell’esperta di marketing Emily Cooper, Ashley Parkinterpreta Mindy Chen e Philippine Leroy Beaulieu sarà nuovamente Sylvie.

Gli altri pesonaggi (già confermati sono):

Lucas Bravo nei panni di Gabriel ;

nei panni di ; Samuel Arnold nei panni di Julien ;

nei panni di ; Camille Razat nei panni di Camille ;

nei panni di ; Bruno Gouery nei panni di Luc ;

nei panni di ; Kate Walsh nei panni di Madeline.

Confermata anche la new entry della seconda stagione Lucien Laviscount, giovane attore che interpreta Alfie e che quindi rivedremo anche nel terzo capitolo. Non si sa nulla di ufficiale invece rispetto a Jeremy O. Harris e Arnaud Binard, attori che abbiamo conosciuto nella seconda stagione e che rischiamo di dover già salutare.

Anticipazioni e trama della nuova stagione

Quasi certamente anche la terza stagione, come le prime due, sarà composta da 10 episodi della durata di circa 30 minuti. Essendo un contenuto originale Netflix, la nuova stagione sarà in onda in anteprima sulla piattaforma di streaming nei 190 paesi in cui il servizio è attivo, prima di approdare su Sky come già accaduto per le stagioni precedenti.

Emily in Paris 3 continuerà a seguire le vicende della giovane Emily nella capitale francese, sempre più integrata nel tessuto sociale, alle prese con nuovi amori ed una carriera professionale da far decollare. Gli episodi saranno ambientati a Parigi, in un’alternanza tra riprese esterne in giro per la città e gli interni nel corso di francese che ha accompagnato la tra,a delle prime due stagioni. Abbiamo ancora un intricato triangolo amoroso da risolvere, rapporti da ricucire e siamo certi tanti colpi di scena da vivere.

La seconda stagione si concludeva con una scelta importante da prendere per la nostra protagonista: rimanere a Parigi ed accettare la nuova sfida lavorativa proposta da Sylvie oppure restare al fianco di Madeline e tornare a Chicago, sua terra natale.

La scelta sarà svelata proprio nei primi episodi della nuova stagione, anche se non è difficile immaginare quale sia stata. Non mancheranno le emozioni per nuova stagione della serie TV che è pronta a lasciare gli spettatori a bocca aperta.