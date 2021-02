Enrico Brignano e Flora Canto in attesa del secondo figlio

Enrico Brignano diventerà papà per la seconda volta

Dolci novità in arrivo per la famiglia Brignano, lui e la compagna Flora Canto diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita della figlia Martina nel 2017. A rivelarlo è stato Santo Pirrotta durante il programma condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina in onda su TV8. Non solo, ma stando a quanto da lui dichiarato, il figlio sarebbe il frutto di un simpatico patto tra i due; lo scorso giugno, infatti, Flora aveva rivelato al settimanale Chi, che avrebbe dato un secondo figlio a Enrico soltanto se in cambio l’avesse sposata.

Con la conferma della gravidanza, quindi, si potrebbe affermare che la coppia sia prossima alle nozze! Ecco le sue parole:

Abbiamo raggiunto un accordo, ci scambiamo i ‘prigionieri’: Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me. È un baratto che si può fare. Certo, bisogna valutare i tempi. Fare i due passi contemporaneamente sarebbe faticoso, soprattutto per lei. Vedi, amore: penso sempre al tuo bene.

Aveva poi rincarato la dose dicendo:

A settembre partiamo col figlio, anche perché rimanere incinta adesso mi terrorizzerebbe: sa, fare le analisi e le visite con questa brutta influenza in giro.

Insomma, prendendo per vere le affermazioni di Pirrotta, la Canto sarebbe già al quarto mese di gravidanza, per cui mancherebbe solo la conferma del matrimonio. Matrimonio che, come la maggior parte delle spose, lei stessa desidera che sia una favola:

Ci sposeremo presto come nei film: in spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi.

Ricordiamo che Flora ed Enrico si sono conosciuti per la prima volta nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. Tra i due ci sono ben 17 anni di differenza, ma questo non ha impedito al loro amore di sbocciare.

Flora Canto è una conduttrice televisiva, nota anche per aver partecipato come tronista, tanti anni fa, nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.