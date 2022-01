Enzo Tortora chi è: figli, morte, processo, moglie, Portobello

Enzo Tortora è nato il 30 novembre 1928 a Genova: è un conduttore, scrittore e giornalista.

Tortora non era nuovo al mondo dello spettacolo quando presentava Portobello su Rai Uno.

Dopo essersi laureato in giornalismo a Genova, dove è nato il 30 novembre 1928, ha lavorato in teatro con Paolo Villaggio prima di entrare nella radiotelevisione di Stato italiana, la RAI, come annunciatore radiofonico.

Apparve per la prima volta in televisione nel 1956 e, nel corso degli anni, presentò programmi vari come Domenica Sportiva e Giochi senza frontiere fino al 1969, quando fu licenziato dalla RAI per aver descritto, in un’intervista, i dirigenti della società come un gruppo di boy scout che cercavano senza successo di pilotare un aereo a reazione supersonico.

Prima di tornare alla RAI nel 1977, ha lavorato per diverse emittenti televisive private e ha scritto per vari giornali.

Enzo Tortora Portobello: Processo e Condanna

Era il 17 giugno 1983 quando si diffuse la notizia che uno dei presentatori televisivi più popolari d’Italia, Enzo Tortora, era stato preso in custodia alle 4 di quella mattina, accusato dalla procura di Napoli di spaccio di droga e di Associazione alla Nuova Camorra Organizzata, l’organizzazione mafiosa campana.

All’epoca, Tortora presentava una trasmissione rivoluzionaria chiamata Portobello, che attirava un pubblico di 26 milioni di persone ogni venerdì sera, superando di gran lunga qualsiasi altro programma.

Creato nel 1978, è stato il precursore dei reality televisivi di oggi. Prende il nome dal famoso mercato di Londra, lo spettacolo ha permesso al pubblico, via telefono da casa, di comprare o vendere cose, presentare idee o invenzioni, o cercare un partner o qualcuno che non vedevano da anni.

La sfida per chi partecipava allo studio era quella di far pronunciare il suo nome a Portobello, il pappagallo verde e mascotte dello spettacolo. Lo faceva raramente.

Perché Tortora è stato arrestato? Durante il processo contro componenti della Nuova Camorra Organizzata guidata dal boss, Raffaele Cutolo, alcuni degli imputati, quasi tutti precedentemente condannati, accusarono falsamente Tortora di essere membro della loro organizzazione.

Erano pentiti e si erano trasformati in testimoni dell’accusa per ottenere condanne più leggere per se stessi. Esistevano poche o nessuna prova concreta, tranne una rubrica presumibilmente contenente il nome e il numero di telefono di Tortora trovati a casa di uno dei suoi accusatori. Gli esperti di calligrafia in seguito dimostrarono che il nome era Tortona e non Tortora e che il numero di telefono non era suo.

Tortora ha trascorso sette mesi in prigione prima di ottenere gli arresti domiciliari per motivi di salute. Con il sostegno del Partito Radicale che credeva fermamente nella sua innocenza, nel 1984 Tortora fu eletto al Parlamento Europeo. Tuttavia, nel settembre 1985, sulla base delle false accuse, aggravate dalle indagini poco efficaci svolte dai magistrati dell’accusa e con soddisfazione di gran parte della stampa dell’epoca, fu riconosciuto colpevole e condannato a 10 anni di reclusione. Nel dicembre 1985, il Parlamento europeo ha rifiutato di concedere l’autorizzazione a procedere contro di lui per oltraggio alla corte per un incidente verificatosi durante il suo processo. Più tardi nello stesso mese, ha rinunciato alla sua immunità parlamentare dimettendosi dal Parlamento e ha ripreso gli arresti domiciliari. Infine, in appello, nel settembre 1986, Tortora fu assolto da tutte le accuse, decisione che fu resa definitiva dalla Corte Suprema nel giugno 1987.