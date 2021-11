Erio X Factor 21: chi è, nome vero, storia, testo inedito Amore vero

Erio, all’anagrafe Fabiano Franocich, è uno dei volti, e delle voci, di punta della nuova edizione di X Factor 21. Apprezzato da tuti e quattro i giudici, Erio gareggia nella squadra di Manuel Agnelli. Erio, inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica come cantante lirico, e decide di presentarsi ai provini del talent a 35 anni, in quanto prima non si sentiva ancora pronto per proseguire con questa carriera.

Erio – dettagli informazioni

Nome: Fabiano

Cognome: Franocich

Nome d’arte: Erio

Anno di nascita: 1986

Età: 35 anni

Luogo di nascita: Livorno

Professione: cantante

Profilo Instagram ufficiale: erio.erio.erio

Erio chi è, infanzia, età

Fabiano Franocic, noto nel panorama artistico con lo pseudonimo di Erio, nasce a Livorno nell’anno 1986. Molto geloso della sua privacy, non si sa molto del suo passato se non per quello che riguarda la sua passione per la musica. Da giovanissimo, inizia a studiare il canto lirico e la composizione. Da lì, inizia la sua carriera nel mondo della musica, iniziando anche a scrivere alcune canzoni. È molto legato a sua madre, sua prima fan.

Erio X Factor 21

Erio è uno dei cantanti della nuova edizione di X Factor, attualmente arrivato alla fase dei live, in squadra con Manuel Agnelli.

Erio X Factor 21 instagram

Nonostante i suoi 36 mila follower, Erio non è molto attivo sui social, il suo account Instagram ufficiale, infatti, conta solamente 18 post pubblicati.

Erio X Factor 21 testo Amore Vero

E se come sembra fosse vero che eri un inganno

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso

E se come temo tu finissi per amare l’altro

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso

E se tu stringessi il nome di un estraneo

Ti amerei

E se non potessi tornare indietro

Torneresti da me

Se nella tua scelta fosse chiaro che non mi vedi

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso

Io non faccio altro se non allenarmi a

È tardi di un vero amore

E se per anni non capissi che io ti ho visto

Ti amerei

E se per anni non capissi come io ti guardo

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso

E se sputassi ancora sul cuore che ti ho dato

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso