Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Veronica Montali

Eros Ramazzotti, nessuna storia d’amore con Veronica Montali

Negli ultimi giorni il cantante Eros Ramazzotti è tornato al centro della cronaca rosa per un presunto flirt con Veronica Montali. L’ex cantante di Amici, oggi imprenditrice di un ristorante-pizzeria a Loano, era, infatti, stata vista andare e venire spesso dallo yacht del cantante, ormeggiato proprio vicino al suo locale.

Ad alimentare i sospetti dei fan di Eros, ci sarebbero state poi anche delle dichiarazioni che la stessa Veronica avrebbe fatto alla rivista Di Più. Ha detto:

CI TROVIAMO BENE INSIEME, PARLIAMO DI TUTTO. CI CONFIDIAMO I NOSTRI PROBLEMI. ABBIAMO UN VISSUTO CHE CI ACCOMUNA PERCHÉ TUTTI E DUE SIAMO SEPARATI E ABBIAMO FIGLI PICCOLI. LA SCORSA SETTIMANA È VENUTO A TROVARMI A LOANO E ABBIAMO PASSATO UNA BELLISSIMA GIORNATA. LA MATTINA SIAMO STATI A PRANZO, LUI E IO, AL MIO RISTORANTE, DOVE GLI HO PRESENTATO MAMMA E PAPÀ. SCRIVA COSÌ: “SE SONO ROSE FIORIRANNO…”

Insomma, quando ormai i dubbi sembravano essersi risolti una volta per tutte, ecco che è arrivato il diretto interessato a smentire ogni cosa. Eros Ramazzotti, infatti, intervistato da Dagospia, ha ribattuto dicendo:

NEGLI ULTIMI 4 MESI SECONDO CERTA STAMPA ROSA AVREI AVUTO BEN 4 FIDANZATE, PRATICAMENTE 1 OGNI 30 GIORNI. MI TROVO COSTRETTO, PER IL RISPETTO CHE SI DEVE ALLA VERITÀ, A SMENTIRE NUOVAMENTE E CATEGORICAMENTE QUESTA ENNESIMA BUFALA. CON LA RAGAZZA IN QUESTIONE ABBIAMO UN RAPPORTO DI CONOSCENZA DA LUNGHI ANNI E NON CERTO UN LEGAME AFFETTIVO DI ALTRA NATURA. L’UNICO VERO AMORE SU CUI RUOTA LA MIA VITA È QUELLO CHE NUTRO VERSO I MIEI FIGLI E IL MIO LAVORO. SE E QUANDO DOVESSI INNAMORARMI NUOVAMENTE STATE PUR CERTI CHE SARÀ PER ME UN PIACERE COMUNICARLO PUBBLICAMENTE.

Per chi non lo sapesse, infatti, Veronica ed Eros sono amici di lunga data. Si erano conosciuti per la prima volta nel 2005, quando lei aveva partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Da lì sarebbero rimasti in buoni rapporti, ma a legarli – a quanto pare – c’è solo una solida amicizia.