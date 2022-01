Esercizi di stretching, a cosa servono? Prima o dopo l’allenamento?

Gli esercizi di stretching sono fondamentali nell’attività fisica perché permettono ai muscoli di riscaldarsi ed evitare così infortuni. Soprattutto con la stagione fredda quando il corpo necessita di più tempo per entrare in allenamento.

Quando fare lo stretching

Lo stretching può essere fatto la mattina, il pomeriggio e la sera, senza alcuna controindicazione. La sua esecuzione è talmente importante da essere fatta in qualsiasi tipo di attività sportiva.

Lo stretching mattutino permette ai muscoli di ritornare alla loro naturale posizione dopo averli un po’ maltrattati durante la notte, a causa di posizioni del sonno errate. Stretching mattina può essere una serie di allungamenti di schiena, gambe e braccia per rilassare i muscoli contratti.

Al pomeriggio si eseguono gli esercizi che allungano e distendono i muscoli. In questo momento è fondamentale eseguire esercizi di allungamento per riportare la colonna vertebrale in posizione ottimale e distendere la muscolatura. Stretching spalle, esercizi stretching schiena sono quelli che distendono la colonna vertebrale dopo una giornata trascorsa davanti al computer.

La sera, infine, si può fare uno stretching completo che comprende esercizi stretching gambe, stretching braccia, esercizi di stretching per la schiena ed esercizi di allungamento muscolare.

Stretching esercizi per l’allenamento

E se stiamo facendo attività fisica, quand’è il momento migliore per fare stretching?

Gli esercizi si devono fare prima dell’allenamento e anche dopo la sessione sportiva. Per riscaldare il fisico si può fare uno stretching dinamico in cui vengono coinvolti quasi tutti i muscoli mentre al termine si prediligono gli esercizi defatiganti. In questo caso si eseguono prevalentemente esercizi per allungare la muscolatura affinché si cancelli lo sforzo fisico e il senso di fatica.

Esercizi per allungarsi

Lo stretching è diventato famoso proprio per l’attenzione che viene posta all’allungamento muscolare. Questo focus è importante perché permette di migliorare l’elasticità e, di conseguenza, diminuire gli infortuni.

Allungare le gambe significa quindi toccare le dita dei piedi con la mano, piegare la gamba affinché il dorso del piede tocchi le natiche, spostare il bacino verso la gamba o allontanare il bacino distendendo la gamba.

Lo stretching per le gambe è imprescindibile all’inizio dell’attività fisica soprattutto per chi ama correre, andare in bici o giocare a calcio. Gli esercizi per allungamento devono tenere conto sia dei muscoli frontali che quelli anteriori affinché quando vengono stimolati siano pronti.

Dimenticarsi di fare gli esercizi di stretching per le gambe prima dell’attività sportiva può compromettere la salute della nostra muscolatura e più in profondità, delle nostre ossa. Inoltre, i tempi di recupero da una contrattura sono considerevoli soprattutto se si svolge un’attività agonistica.

Risorse utili per gli esercizi di stretching

Nel web si possono trovare sia video stretching che esercizi di stretching illustrati con fotografie o immagini. Grazie al contributo degli utenti si può imparare come fare stretching in modo sicuro senza rischiare di infortunarsi. Le parole chiave per cercare fra le tante proposte questo tipo di attività sono: “esercizi allungamento”, “stretching dinamico esercizi”, “esercizi di stretching gambe”, eccetera.

Per svolgere l’attività sportiva in sicurezza ti basterà avere un tappetino zigrinato così da risultare meno scivoloso e alcuni attrezzi di base come la corda per saltare o dei pesi.