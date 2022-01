Esercizi per la sciatica: da casa, sul letto, benefici

Oggi affronteremo una delle patologie più comuni al mondo: la sciatica. Tale disfunzione è dovuta all’infiammazione del nervo sciatico, il più lungo del corpo umano. Il nervo sciatico, difatti, parte dalla zona sacrale del tronco per attraversare la parte posteriore della coscia e giungere, infine, nel piede.

Si stima che la maggior parte della popolazione adulta sia stata colpita, almeno una volta nella vita, dalla cosiddetta sciatalgia.

Per contrastare questa fastidiosa patologia, occorre, innanzitutto, risalire alla causa. Le cause scatenanti l’affezione possono essere molteplici: la sciatica potrebbe essere provocata da un’ernia del disco (rottura di un disco vertebrale che porta alla fuoriuscita di discale innescante la compressione dei nervi circostanti) o anche dall’irritazione del muscolo piriforme (piccolo muscolo della regione dei glutei).

Riportiamo qui una serie di suggerimenti atti a liberarsi della disfunzione e poter tornare a godere di buone condizioni fisiche.

Esercizi per la sciatica da casa e benefici

Per poter allenarsi da soli a casa, bisogna, primariamente, accertarsi di non star fronteggiando la fase acuta. Se ci si ritrova in tal fase, l’unico consiglio che possiamo dispensare è quello di rivolgersi a un medico e a un fisioterapista, al fine di organizzare una terapia efficace e adatta.

Se, invece, molto più banalmente, la condizione segue, generalmente, uno sforzo fisico, allora possiamo permetterci di elencare una serie di esercizi miranti a ripristinare l’ elasticità e la mobilità del corpo.

Nel caso in cui vogliate svolgere un training da casa, comodamente sdraiati sul letto, ecco un elenco di attività motorie da eseguire.

Iniziamo col dire che fare stretching tutti i giorni è un ottimo modo per porre rimedio al dolore fisico.

Il primo esercizio che proponiamo prevede lo sdraiarsi su un materassino o sul vostro letto, con la testa appoggiata sul cuscino, tenendo ben ferme, a terra, le piante dei piedi. Si passerà, quindi, ad afferrare uno dei due ginocchi per portarlo lentamente verso il petto. La posizione va mantenuta per almeno 20-30 secondi. Alternate, allora, con la gamba sinistra e ripetete quest’esercizio dalle 3 alle 5 volte.

Il secondo vedrà le vostre mani che sorreggono uno dei due ginocchi per condurlo man mano verso il petto. A questo punto, si posizionano le mani dietro al ginocchio e si tenta di raddrizzare la gamba, senza smettere di tirare il ginocchio verso il petto. Anche in questo caso, dovranno essere impiegati dai 20 ai 30 secondi per ciascuna gamba.

Il terzo esercizio che qui esponiamo è adatto ad un’ischialgia causata dall’ernia del disco. Basterà mettersi a pancia in giù con le braccia distese lungo i fianchi, coi palmi verso l’esterno e le dita dei piedi verso il basso. In seguito, si sollevano testa, gambe, braccia e busto, si fa forza sui gomiti, con collo e schiena dritti e fianchi ben aderenti al pavimento. Alzare le ginocchia da terra, mentre si avvicinano assieme le spalle.

L’ultimo passo del terzo esercizio consiste nell’arcuare la schiena per allungare addome e zona lombare. Il tempo di esecuzione sarà di 10 secondi, la ripetizione dell’esercizio andrà dalle 10 alle 15 volte.

Il quarto è invece utile per la lombosciatalgia. L’individuo dovrà posizionarsi carponi a terra sulle ginocchia, distendendo la colonna vertebrale e in concomitanza allungarsi indietro con le mani. La posizione dovrà rimanere la stessa per almeno 20 secondi.

Oltre a contrastare la sciatica, tale addestramento ha lo scopo di migliorare la postura, rafforzare la muscolatura e restituire libertà motoria al fisico.