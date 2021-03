Esposizione online sul pittore Claude Monet

Ecco dove vedere la mostra su Claude Monet

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle opere di alcuni tra i più importati artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come recita il titolo, proprio su questo portale, sarà presente anche una raccolta di quadri dedicati al pittore francese Claude Monet. E ci sarà la possibilità di accedere al progetto che vede una selezione di ben 256 opere, per la maggior parte quadri.

Mettetevi comodi, quindi, e iniziate questo viaggio, seppur virtuale.

Claude Monet

Oscar-Claude Monet (Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926) è stato un pittore francese, considerato uno dei fondatori dell’impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico del movimento. I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti, in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air.

Monet beneficiò di uno stile di vita borghese, trascorrendo una fanciullezza agiata e all’aria aperta, grazie alla quale poté coltivare un amore viscerale per i paesaggi normanni, le campagne e il mare; una passione che sarà cruciale per la sua futura carriera pittorica.

Claude Monet è stato il sostenitore più convinto e instancabile del metodo impressionista dove la natura si offre in maniera immediata agli occhi dell’osservatore. Per comprendere appieno la carica rivoluzionaria della figura di Monet, tuttavia, è necessario calarla con precisione nell’ambiente storico e artistico francese della seconda metà dell’Ottocento. La Francia della seconda metà del XIX secolo era una nazione viva, moderna, ricca di magnificenze e di contraddizioni, che in seguito all’offensiva prussiana del 1870 aveva conosciuto un impetuoso sviluppo economico e sociale che, tuttavia, aveva inizialmente mancato di investire le arti figurative.