Estate 2024, quando inizia in Italia e che cosa vuol dire solstizio d’estate?

Quando inizia in Italia l’estate 2024? Esiste una data ufficiale a cui fare affidamento e quali sono le tradizioni che hanno portato alla creazione del solstizio d’estate? Scopriamolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’estate sia il momento più atteso dell’anno, è il periodo forse più desiderato, quello che ci da la carica giusta anche per affrontare il freddo e il grigio del periodo invernale. Ebbene, anche se le temperature sono ancora ballerine, il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente.

Per questo 2024, il primo giorno d’estate sarà quello dei 20 Giugno 2024, per la precisioni in Italia il vero inizio arriverà alle 22;51, ad avere svelato il momento preciso è stato l’astrofisico Luca Nardi, che è poi entrato nel concreto della questione, sottolineando come quello sia, a tutti gli effetti, il giorno in cui avviene il passaggio astronomico che dalla Primavera porta all’Estate.

Entrando ancora di più nel dettaglio, è il momento in cui l’asse terrestre è più inclinata verso il Sole, permettendo di fatto alla giornata di cambiare e infatti avremo: giorno più lungo e notte più corta dell’anno. Ma entriamo ancora di più nel dettaglio.

Estate 2024, come si festeggia in Italia?

Quindi, il solstizio d’estate per questo 2024 cadrà tra il 20 e il 21 Giugno e anche se poco prima abbiamo anche parlato di un orario preciso, è possibile che le cose possano variare. Diciamo che di base, la data e l’ora esatta sono determinate da un almanacco astronomico.

Nel corso del solstizio d’estate, visto e considerato che i giorni sono più lunghi, la parte nord dell’emisfero riceva una grande quantità di energia solare e questo anche perchè di fatto il Sole è posizionato in una parte più alta del cielo, fattore che permette ai raggi di potere incidere sulla terra in modo più diretto. Un dettaglio diverso da quello che avviene nella parte sud dell’emisfero in cui il giorno è più corto e la notte è più lunga.

Ad ogni modo, l’estate è sempre il momento più bello dell’anno e su questo non ci sono dubbi e in Italia, molto spesso il solstizio d’estate viene anche associato a tradizioni e festeggiamenti, tra questi ad esempio la festa di San Giovanni. In genere si celebra nella notte tra il 23 e il 24 Giugno, la sua storia posa le radici su riti pagani legati al sole e alla luce.

Per capirci meglio, era una festa pagana che aveva il preciso scopo di celebrare il sole nel suo massimo momento di splendore, ma era anche un rito che di fatto anticipava il nuovo accorciamento delle giornate. Tra le tante tradizioni legate ad essa anche l’accensione dei fuochi e il falò di San Giovanni.