Eugenia Rigotti: chi è la non scelta di Massimiliano Mollicone di Uomini e Donne?

Eugenia Rigotti è una ragazza di 21 anni, diventata nota sul piccolo schermo per esser stata una delle corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone, in questa ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne. Eugenia, con il suo carattere maturo e riservato, non è stata scelta dal tronista, che ha preferito lasciare il programma con Vanessa Spoto.

Chi è Eugenia Rigotti

Nome: Eugenia

Cognome: Rigotti

Data di nascita: 2000

Età: 21 Anni

Professione: Studentessa universitaria

Luogo di nascita: Trento

Profilo Instagram ufficiale: @eugenia.rigotti

Biografia

Eugenia Rigotti è nata a Trento nel 2000. Figlia di genitori separati, Eugenia ha un carattere molto riservato, tanto da non essere nemmeno molto attiva sui social, nonostante la sua giovane età. Decide però di farsi conoscere in televisione attraverso il programma tv di Uomini e Donne, quando decide di scendere le scale, nel 2021, per corteggiare il tronista, Massimiliano Mollicone. Si è laureata al liceo classico Prati e, successivamente, sempre a Trento, si è iscritta all’università dove frequenta il secondo anno presso la facoltà di Giurisprudenza.

Carriera

Eugenia, classe 2000, durante il programma tv Uomini e Donne, che l’ha resa conosciuta al pubblico non ha mai lasciato trasparire molte informazioni personali su di se o sulla sua vita al di fuori del programma di canale 5. Sappiamo che è una studentessa universitaria, al secondo anno di Giurisprudenza.

Eugenia Rigotti Uomini e Donne

Eugenia Rigotti è stata una corteggiatrice della stagione di Uomini e Donne 2021. Eugenia ha forzato il suo carattere riservato e ha vinto la sua timidezza per cercare l’amore. Scende così le scale di Uomini e Donne per conoscere meglio il tronista di origini romane Massimiliano Mollicone. Tra i due la conoscenza è sempre andata bene e, come ha ammesso lo stesso tronista, non mancava l’intesa. Massimiliano però alla fine deciderà di lasciare il programma con l’altra corteggiatrice, Vanessa Spoto, con sommo dispiacere di Eugenia.

Eugenia Rigotti instagram

Eugenia non è molto attiva sui social, al contrario di ciò che accade solitamente per le nuove generazioni. Eugenia, sul suo profilo instagram ha poco più di 15 foto pubblicate, che la immortalano prima la mare, poi su una barca e in giro per le città italiane. I post sono per lo più selfie che la ragazza si scatta dove aggiunge delle didascalie che la descrivono, spesso in modo ironico. Nonostante non sia molto attiva, è però molto seguita. Il suo profilo conta oltre 56 mila follower, sicuramente frutto della sua partecipazione al famoso programma di canale 5.