EUObserver: Grazie ai polacchi, non al governo polacco, per aver accolto i profughi ucraini

Il governo polacco è elogiato per la sua risposta umanitaria apparentemente spettacolare a migliaia di persone in fuga dall’Ucraina. EUObserver, citato da Rador.

La colonna di automobili al confine tra Ucraina e PoloniaFoto: Twitter

Sono le stesse ONG polacche che da sei anni sono perseguitate dal governo del Law and Justice Party (PiS) perché si battono per i diritti umani e lo stato di diritto, a cui si aggiungono lo stesso popolo polacco, che spontaneamente ha creato un rete di rifugi. profughi in arrivo dall’Ucraina.

Il governo polacco è stato lieto di poter rivendicare il merito di questa dimostrazione di responsabilità civica. Una responsabilità civile che ha deciso di distruggere meno di un mese fa in un’altra parte del confine orientale della Polonia, legalizzando il rifiuto in Bielorussia di persone disperate in cerca di protezione internazionale.

In quella zona il governo ha vietato la presenza sia delle ONG che della stampa. Questo approccio schizofrenico solleva interrogativi sulle reali intenzioni del governo.

Il modo in cui reagiscono alla crisi dei rifugiati ucraini riguarda davvero le donne e i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina?

Con la Polonia ora in attesa che l’UE approvi il suo piano di ripresa post-pandemia (stimato a 24 miliardi di euro in sovvenzioni e 12 miliardi di euro in prestiti a basso costo), il governo autocratico potrebbe vedere la sua risposta alla crisi come una via. nascondersi dietro una presunta maschera umanitaria.

L’UE e la NATO devono poter fare affidamento sui loro membri per poter agire efficacemente. Ma possono gli Stati membri fidarsi di quei paesi partner che ieri hanno messo in discussione l’essenza stessa di tale solidarietà e oggi sono i paladini della democrazia?

Non tutti i nostri nemici sono automaticamente nostri amici. Quando sei sotto pressione, tutto ciò di cui hai bisogno è una crisi più grande di quella che hai causato. Una crisi in cui puoi interpretare il ruolo dell’eroe e ignorare le domande fastidiose.

Domande fastidiose come: cosa ha fatto la Polonia con il suo sistema legale e giudiziario? Che cosa ha fatto con l’indipendenza della procura nazionale? In effetti, come ha tentato di attaccare gli investimenti esteri adottando leggi incostituzionali?

Come ha ignorato le decisioni dei tribunali internazionali e, infine, come ha cercato di distruggere la società civile, che ora sta effettivamente facendo il lavoro del governo di proteggere i rifugiati?

Il governo polacco è naturalmente un partner cruciale nelle discussioni sul conflitto russo-ucraino e su come gestirlo.

Allo stesso tempo, tuttavia, rifiuta di collaborare su altre questioni, su cui è indagata dall’UE per aver degradato lo stato di diritto.

E questa realtà non dovrebbe essere trascurata, indipendentemente dalle circostanze. Il brusco abbandono del discorso anti-UE, su cui la maggior parte dei dignitari polacchi si è concentrata negli ultimi due anni, non può convincere noi, coloro che sono stati coinvolti nella lotta per il ripristino dello stato di diritto e della democrazia in Polonia.

Le persone che vogliono credere di aver cambiato piatto sono le stesse che di recente hanno descritto l’Ue come una “comunità immaginaria, dalla quale la Polonia non beneficia troppo” (affermazione del presidente Andrzej Duda) o “una creazione che non è governata dallo Stato di diritto e che non rispettano la propria legislazione ”(dichiarazione del ministro dell’Istruzione Przemysław Czarnek).

Ora affermano di vedere l’UE come il garante della sicurezza della Polonia e insistono sulla cooperazione internazionale.

L’attuale leadership polacca ha espresso sostegno alla rapida adesione dell’Ucraina all’UE, anche se la Polonia stessa non sarebbe stata ammessa in questo momento a causa della crisi dello stato di diritto.

Secondo i criteri di accesso stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, qualsiasi Paese che intenda aderire all’UE deve rispettare il principio di stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze.

Ma la Polonia di oggi è governata dagli autori della legge che mina l’indipendenza della procura nazionale, per esempio. La Corte Suprema viene sabotata dall’interno da giudici di recente nomina dal Consiglio nazionale della magistratura, un’istituzione ormai politicizzata che ne mina l’indipendenza.

La Corte costituzionale polacca è ora diventata una macchina per timbrare le idee incostituzionali del PiS, consentendole di provare a contestare le sentenze di tribunali internazionali come la Corte di giustizia dell’UE.

Tutti amano un vero eroe, non un lupo travestito da pecora. EUOBSERVER (acquisizione di Rador)