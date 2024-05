Eurovision Song Contest 2024: chi è passato alla finale?

Solo qualche ora fa si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, la gara canora annuale e internazionale. Ecco i dieci Paesi che sono riusciti ad accedere alla finale.

Anche per questo 2024 è giunto il momento di scoprire i nomi dei Paesi che avranno la fortuna, ma anche il merito di potersi giocare la finale dell’Eurovision Song Contest, la gara canora che quest’anno si svolge in Svezia, Paese che grazie alla canzone dei Tatoo di Loreen, ha trionfato lo scorso anno.

Partiamo da un presupposto, già in finale di sono i cinque Paesi Big, ovvero: Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. A loro si aggiunge anche la Svezia che è il Paese ospitante. Bene, con loro a potersi giocare la vittoria finale anche i Paesi che passeranno le due semifinali nel corso di queste puntate

Per il momento abbiamo i primi dieci nomi, ecco chi sono.

Eurovision Song Contest, ecco i primi dieci Paesi ad avere superato la semifinale

Ad avere commentato il grande evento, in onda su Rai Due, in diretta sono stati: Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Gli stessi che presteranno la voce per il commento della puntata finale che si terrà il prossimo 11 Maggio in prima serata.

L’ordine di uscita delle esibizioni è stata la seguente:

1 Cipro – Silia Kapsis con Liar

2 Serbia – Teya Dora con Remonda

3 Lituania – Silvester Belt con Luktelk

4 Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Regno Unito (Big Five) – Olly Alexander con Dizzy

5 Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

6 Polonia – LUNA con The Tower

7 Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

8 Islanda – Hera Björk con Scared of Heights

Germania (Big Five) – ISAAK con Always On The Run

9 Slovenia – Raiven con Veronika

10 Finlandia – Windows95man con No Rules!

11 Moldavia – Natalia Barbu con In The Middle

Svezia (Paese ospitante) – Marcus & Martinus con Unforgettable

12 Azerbaijan – Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə Apar

13 Australia – Electric Fields con One Milkali (One Blood)

14 Portogallo – Iolanda con Grito

15 Lussemburgo – TALI con Fighter

Ad avere passato il turno grazie al voto espresso da televoto, sono stati questi artisti:

Serbia – Teya Dora con Ramonda

Portogallo – Iolanda con Grito

Slovenia – Raiven con Veronika

Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Lituania – Silvester Belt con Luktelk

Finlandia – Windows95man con No Rules!

Cipro – Silia Kapsis con Liar

Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Lussemburgo – Tali con Fighter

Ora non resta che attendere per scoprire quali saranno gli altri Paesi ad aggiudicarsi la finale, solo uno di loro sarà il trionfatore.