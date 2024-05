Eurovision Song Contest, chi ha vinto l’edizione del 2024?

Chi ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2024, la classifica non ha lasciato spazio a nessun dubbio. Il suo trionfo è stato davvero netto. Scopriamo di chi si tratta.

Sono passati solo pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest, la gara canora internazionale che si svolge ogni anno e che coinvolge i Paesi dell’Unione Europea. Ad avere rappresentato l’Italia, con il suo brano, dal titolo La Noia, Angelina Mango, entrata di diritto nel gruppo dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

La nostra beniamina si è fermata al settimo posto, chiudendo un ciclo di grandi emozioni con una esibizione che in pochi potranno dimenticare e che ha fatto ballare tutti quanti, a casa e anche tra i presenti.

Ma quale Paese ha trionfato? Entriamo nel merito e scopriamo la classifica finale e i punteggi che sono stati dati. La trionfatrice è stata la Svizzera con Nemo.

Quindi, ad avere trionfato è stata la Svizzera con Nemo, ma scopriamo la classifica finale con tutte le posizioni:

La classifica si compone, come sempre, dei voti che vengono dati tra i vari Paesi partecipanti che ricordiamo non possono votare per se stessi, le cose sono andate cosi: