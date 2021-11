Eutirox fa ingrassare? Esperienze, dosaggio, cosa fare in caso di sovradosaggio

Cos’è Eutirox e perché se ne parla? In pratica si tratta di una risposta ad una esigenza precisa, quella tesa a sopperire alla carenza di tiroxina provocata dalla ridotta attività della tiroide. Una esigenza la quale, però, spesso porta a pericolosi fraintendimenti, a partire da quello secondo il quale l’ipotiroidismo fa ingrassare. Secondo gli esperti, infatti, non sarebbe esattamente così.

Cos’è Eutirox e per quale motivo viene usato

Eutirox è in pratica il nome commerciale di un farmaco a base di levotiroxina sodica. L’elevato grado di purezza che lo caratterizza, mixandosi all’attività costante, ha permesso di sostituirlo in maniera graduale alla polvere di tiroide essiccata, di derivazione porcina o bovina, che era prima in auge sul mercato farmaceutico per il trattamento dell’ipotiroidismo.

Ipotiroidismo fa ingrassare o dimagrire?

Quante volte si sente dire che la tiroidite fa ingrassare? Il concetto che l’ipotiroidismo possa rivelarsi una causa di obesità è sbagliato, ma allo stesso tempo estremamente diffuso. Il deficit di ormoni tiroidei, in effetti, è in grado di produrre un incremento di peso, il quale risulta però di lieve entità. Un modesto aumento che ha luogo soltanto ove l’ipotiroidismo sia particolarmente avanzato e per la maggior parte caratterizzato dalla ritenzione di liquidi, con un piccolo ruolo svolto anche dall’aumento di grasso corporeo.

Occorre anche ricordare, comunque, che gli ormoni tiroidei sono presenti in tutti i processi metabolici dell’organismo. Nell’ipotiroidismo, sia esso grave o meno, si verifica un rallentamento proporzionale del metabolismo, tale da comportare la riduzione del consumo energetico e la conseguente diminuzione della produzione di calorie. Alla luce di quanto detto, possiamo concludere che l’affermazione secondo la quale la tiroide fa ingrassare, non ha alcun serio fondamento.

Eutirox fa dimagrire o ingrassare?

La confusione indotta dalle errate informazioni che girano, spinge naturalmente molti a chiedere Eutirox per dimagrire. Anche in questo caso, però, occorre fare attenzione ad un utilizzo distorto.

Ove le dosi siano eccessive, infatti aumentano i pericoli per chi lo assume, con una lunga lista di possibili effetti collaterali Eutirox i quali devono essere attentamente evitati. Prendere come spunto un dato tutto da verificare, in base al quale Eutirox fa dimagrire, può rivelarsi un grave errore.

Eutirox effetti collaterali

Levotiroxina sodica: quali sono gli effetti collaterali? Ove le dosi siano eccessive possono insorgere problemi di non poco conto come tachicardie, tremori, nausea, diarrea, vampate di calore, insonnia e crampi.

Un utilizzo tale da sfociare in abuso cronico può inoltre arrivare al vero estremo rappresentato dalla trasformazione di un soggetto sano in un vero e proprio malato. Eutirox dimagrire, è una sorta di mantra seguendo il quale si può arrivare ad un’alterazione permanente della funzionalità tiroidea.

Infine, occorre ricordare che gli effetti collaterali dell’Eutirox possono essere ancora più gravi nel caso di soggetti colpiti da miocardite, angina pectoris o insufficienza cardiaca.

Eutirox effetti indesiderati

Tiroide secca controindicazioni di un uso eccessivo possono quindi essere a largo raggio. Proprio questo è uno dei motivi principali che spinge a non utilizzarlo solitamente nel trattamento dell’obesità.

Inoltre, occorre tenere presente l’esigenza di razionalizzare la terapia. Domandarsi se sia consigliabile ricorrere a Eutirox 75, Eutirox 100 o Eutirox 125 mcg non ha quindi alcun senso. Tanto che proprio per soddisfare l’esigenza di personalizzazione della terapia, il preparato è disponibile in compresse da un minimo di 25 ad un massimo di 200 mcg.