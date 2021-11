Fabbisogno calorico giornaliero: per l’uomo, per la donna, come effettuare un calcolo

Quante calorie ci servono per rimanere in forma, per non ingrassare o dimagrire? Ogni giorno dobbiamo assumere un tot di calorie al fine di soddisfare le nostre funzioni quotidiane, come correre, giocare a tennis, parlare, lavorare etc. Dobbiamo stare attenti a bilanciare le calorie che assumiamo e quelle che perdiamo nelle attività fisiche. Se una persona ingerisce più calorie di quelle che consuma allora tende ad ingrassare. Se invece tende ad assumere meno calorie di quelle che produce allora dimagrisce. Per poter avere un perfetto equilibrio bisogna immettere e consumare lo stesso numero di calorie. É importante, dunque, saper calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero per avere le energie giuste per affrontare la giornata. In questo modo non si tende ad ingrassare o dimagrire.

Cos’è il consumo calorico?

Per poter calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero bisogna prima di tutto rilevare il consumo calorico, ovvero il numero di calorie assunte. Il consumo calorico varia da persona a persona in base anche allo stile di vista che si fa. il fabbisogno calorico di una persona sedentaria non sarà lo stesso di quello di una persona attiva, e che svolge attività fisiche e si basa su tre componenti: il metabolismo basale, ovvero l’energia che viene spesa da ogni persona per svolgere le funzioni più importanti ed essenziali come respirare. La seconda componente è l’energia che invece viene spesa per attività secondarie, quelle che si svolgono ad esempio la mattina, come pettinarsi, lavarsi, asciugarsi etc. La terza è l’energia spesa dal nostro organismo per la digestione.

Per poter capire meglio occorre fare un confronto tra due persone. Due ragazzi maschi della stessa età (35 anni) e dello stesso peso 70kg. Uno di loro è una persona che non svolge attività fisica, l’altro si (è un ciclista). In questo caso possiamo notare che la differenza sta tutta nell’energia spesa per il movimento che, nel soggetto attivo è maggiore. Stessa cosa vale anche per la spesa calorica che per il soggetto sedentario è pari a 2.501 kcal al giorno mentre per il ciclista è maggiore (2.931 kcal al giorno).

Come si calcola il fabbisogno calorico totale?

La prima cosa da fare per calcolare il nostro fabbisogno calorico è quello del calcolo kcal del metabolismo basale. Successivamente bisogna analizzare il tipo di persona: se è sedentaria o attiva, se svolge mansioni pesanti o leggere, se pratica sport al di fuori dell’orario d’ufficio. É difficile poter analizzare il fabbisogno di ogni persona in base all’attività svolta, perchè i lavori sono sempre tanti ed è impossibile analizzarli tutti. Per questo l’OMS prende come punto di riferimento tre attività: leggera, moderata e pesante. Inoltre bisogna anche capire che il fabbisogno di una donna è differente da quello dell’uomo.

Calcolo fabbisogno calorico

Quante calorie bisogna assumere al giorno? La quantità di calorie da assumere ogni giorno varia da persona a persona. Ci sono dei fattori da valutare che possono cambiare da un soggetto all’altro: peso, altezza, livello di attività giornaliere e stato di salute e per ultimo il sesso. Di seguito tutti i valori del fabbisogno energetico giornaliero ( ovvero le kcal giornaliere) di un uomo e di una donna.

Fabbisogno calorico ed energetico di un uomo:

Circa 2100-2500 kcal/giorno: uomo quasi sedentario con meno di 30 minuti di movimento al giorno

Circa 2500-2700 kcal/giorno: tr ai 30 e i 60 minuti di attività

Circa 3000-3500 kcal/giorno: attività intesa di oltre un’ora al giorno

Calorie giornaliere donne:

Circa 1800-2000 kcal/giorno: donna quasi sedentaria

Circa 2000-2200 kcal/giorno: attività di circa 30 minuti al giorno

Circa 2400-2800 kcal/giorno: donna attiva che svolge attività fisica per più di un’ora al giorno