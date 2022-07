Fabio Adami, chi è? Età, manager, poste italiane, instagram

Fabio Adami è il nuovo compagno della bellissima Alba Parietti. Dopo tanto tempo vissuto in solitudine, il cuore della showgirl italiana è tornato a battere, grazie alla presenza di un uomo come il protagonista dell’articolo in questione.

Ma chi è Fabio Adami e cosa fa nella vita? Sembra essere un vero principe azzurro, forse il sogno ideale di una donna come la Parietti che ha tanto atteso, in questi anni, per trovare la sua altra metà. La nostra Alba sembra aver perso la testa per Fabio, tanto da presentarlo anche al figlio Francesco.

I paparazzi non hanno perso tempo a scattare ai due piccioncini numerose fotografie che li ritraggono assieme, durante momenti piuttosto romantici.

Le foto non sono passate inosservate al popolo italiano né ai giornalisti che dirigono riviste di gossip che, immediatamente, hanno voluto sapere di più sulla magnifica coppia appena formatasi. La Parietti asserirà, nel corso di alcune interviste, che i due hanno effettivamente avviato una relazione.

Biografia e incontro con la Parietti

Romano, nato nel 1967, il fidanzato di una delle belle che hanno fatto la storia della televisione italiana è un manager sales delle poste italiane. Il giovane sembra avere un divorzio alle spalle e due figli ed essere un grande fan del paddle tennis.

Al signor Adami non è mai interessato molto l’universo dei riflettori, tanto da essersi tenuto sempre distante da pettegolezzi e tv. L’uomo ha conosciuto Alba, durante una tranquilla serata fra amici.

La cena in cui è scoccata la scintilla fra i due è ricordata dagli altri conviviali come una favola in cui Cupido ha fatto breccia nel cuore di entrambi. Pare essere stato un vero e proprio colpo di fulmine, dal momento che qualcuno ha detto che “Prima che arrivasse l’antipasto, loro erano già al dolce.”

In una puntata di Storie Italiane, programma che va in onda su Rai 1, la bionda soubrette ha confermato, lei stessa, il legame che la unisce al suo nuovo compagno. Pur ammettendo che stava vivendo un bel sogno, l’intervistata ha comunque voluto sottolineare che non aveva voglia di fornire troppi particolari sulla sua vita privata.

Subito dopo, però, la donna ha pubblicato una serie di selfie sul suo profilo instagram, ove svelava la sua nuova situazione sentimentale. Le didascalie che coronavano le immagini erano frasi che esprimevano tutto il sentimento d’amore che unisce, al momento, i due.

Le altre informazioni su Fabio Adami

Oltre a sapere che l’uomo ha cinquantacinque anni, il suo impiego e qual è la donna della sua vita, di Fabio sappiamo anche che è un atleta.

Il giovane sembra essere dotato di una personalità riservata. Timido e schivo, la sua pagina instagram è privata. Per chi avesse curiosità di scoprire l’aspetto esteriore e interiore di Fabio, vi comunichiamo che il suo nickname, su Instagram, è alf_adams.

La foto del suo account raffigura un uomo alto e castano che stringe a sé un ragazzino, con molta probabilità uno dei suoi due figli. Sul profilo instagram di Alba Parietti, invece, vi sono delle immagini digitali dove si può intravedere meglio il viso del suo fidanzato.