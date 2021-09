Fabio Galante, chi è: moglie, figli, dove vive

Fabio Galante è uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione come vip in gara al dance show di Milly Carlucci è stata resa ufficiale da TV Sorrisi e Canzoni.

Scopriamo qualcosa di più su uno dei futuri ballerini del programma Rai, in partenza il prossimo 16 ottobre.

Chi è Fabio Galante

Fabio Galante è nato a Montecatini Terme il 20 novembre 1973. Ciò significa che ha attualmente 47 anni e che ne compirà 48 nei prossimi mesi.

Galante è un ex calciatore, che si è distinto nel ruolo di difensore centrale. La sua carriera ha avuto inizio quando, appena 13enne, è entrato nel vivaio dell’Empoli, esordendo in prima squadra, allora in serie C, quattro anni dopo.

Nel corso degli anni, ha indossato diverse maglie. Ricordiamo, per esempio, quella dell’Inter, squadra che lo ha acquistato nel 1996 e con la quale ha vinto la Coppa UEFA.

Ex giocatore del Torino, del Livorno e del Molin Nuovo Ponte, è stato anche allenatore del Chiasso e, dal 2018, è osservatore e brand ambassador dell’Inter.

Moglie

Fabio Galante è attualmente legato a Francesca Falomo (di questo amore ha parlato la scorsa primavera negli studi di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele). Cosa sappiamo di lei? Che è originaria di Pordenone ma vive a Milano da diverso tempo. Modella e private banker, è legata all’ex difensore nerazzurro da cinque anni (Galante ha un passato sentimentale caratterizzato da flirt con donne famose come Laura Freddi e Sarah Nile).

Seguitissima su Instagram, la fidanzata di Fabio Galante ha un fisico mozzafiato modellato degli allenamenti (dei suoi segreti di allenamento ha parlato nel corso di una recente intervista a La Gazzetta dello Sport).

Figli

Nel corso della sopra citata intervista rilasciata a Eleonora Daniele, Fabio Galante ha parlato del sogno di sposare la fidanzata, che definito “intelligente, seria e bella” e di mettere al mondo con lei dei figli.

Dove vive

Non si hanno informazioni ufficiali su dove viva il futuro concorrente di Ballando con le Stelle. In merito alle case della sua vita, non si può non citare la lussuosa villa con piscina a Lamporecchio, località collinare del pistoiese, che ha messo in vendita nel 2015.