Fabio Volo: «Con il Coronavirus ci saranno poche vittime, ma una marea di falliti»

Fabio Volo ha voluto dire la sua sul Coronavirus: «Ci saranno pochissimi morti, ma tantissimi falliti». Parole non indifferenti e pesanti, una sentenza vera e propria: lui di Brescia, una zona a poca distanza da quella toccata dall’emergenza sanitaria in corso.

«Vengo dal focolaio di Coronavirus. – è quanto spiega Fabio Volo , scrittore e voce di Radio Deejay -. La situazione che sta attraversando l’Italia è surreale. Complicato valutare il tutto. Non è tuttavia cosi grave come sembra dai nostri TG. Certamente ci sarà anche un problema economico per i cinema, cosi come per i bar. Insomma ci saranno veramente pochissime vittime, ma molti falliti.

Volo parla con una boccetta di amuchina in mano, in occasione della presentazione del nuovo film Pixar dal titolo Onward- Oltre la magia (tradotto: in avanti), previsto in sala il 5 marzo, distribuito da The Walt Disney Company, e poi rimandato al 16 aprile per le complicanze cinematografiche del Coronavirus.

